На Львівщині для аграріїв та виробників харчової продукції збудують індустріальний парк.

На Львівщині планують збудувати індустріальний парк Agro.Food.Tech Park, який буде спеціалізуватись на агро та харчовій промисловості, - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своєму telegram-каналі.

«Це буде центр синергії проривних технологій у сфері агро- і харчової промисловості. Він спеціалізуватиметься на переробці агропродукції, розробці нових типів продуктів та їхньому виробництві», – повідомив Максим Козицький.

За словами Козицького, цей проект допоможе підприємствам, які перебувають близько до зони бойових дій, релокуватись та відновити потужності, а також збереже наявні та створить нові робочі місця.

"Цей проєкт актуальний в умовах воєнного стану, оскільки:

✔️допоможе підприємствам, які перебувають близько до зони бойових дій, релокуватись та відновити потужності;

✔️збереже наявні та створить нові робочі місця.

Відповідно до проєкту індустріального парку, на його території будуть не тільки промислові цехи і складські комплекси, а й виставковий центр, бізнес-парк, дитячий садок, школа, житлові будинки та торгово-розважальний центр", - написав Максим Козицький.

Відомо, що індустріальний парк збудують в Яворівському районі, точного місця розташування не розголошують.



