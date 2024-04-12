В Естонії хочуть заборонити московську церкву.

Глава естонського МВС запропонував визнати РПЦ терористичною організацією.

 

 

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс (Lauri Läänemets) виступив з пропозицією визнати Російську православну церкву Московського патріархату терористичною організацією. Це, за його словами, дозволить уряду заборонити діяльність РПЦ у країні.

 

«Враховуючи наявний контекст, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікоґу (парламенту Естонії – ред.) оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує тероризм у своїй діяльності. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані»,— сказав Лаурі Ляенеметс в етері Естонського національного телеканалу ERR.

 

Міністр пояснив необхідність заборони церкви тим, що РПЦ підпорядковується російському диктаторові Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі. Він зазначив, що ситуацію з православною церквою вивела на новий рівень у плані безпеки прийнята нещодавно собором РПЦ заява. «Якщо провести паралель, ісламські терористи, які кажуть, що ведуть священну війну проти західного світу, цінностей західного світу, то сьогодні патріарх і патріархат, які діють у Москві, нічим не відрізняються від ісламських терористів… Ми маємо підстави підозрювати, що Росія готує православну спільноту до набагато гірших речей, і це також стосується Естонії», – додав він.

 

При цьому представник естонської православної церкви московського патріархату заявив на прес-конференції, що естонська церква не підпорядковується безпосередньо РПЦ і не може відповідати за висловлювання церковних лідерів на підтримку війни Росії в Україні.

12.04.2024

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