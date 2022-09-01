Змінено графік руху швидкісних потягів через Львів.

«Укрзалізниця» оновила розклад та маршрутну сітку шести потягів Інтерсіті+. Серед них – потяг через Львів до польського Перемишля та «Бойківський експрес» до Славського. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

 

 

Так, поїзд Київ – Львів – Перемишль №706 прибуватиме до Києва ввечері на понад дві години раніше – о 19:50 год замість 22:06 год. Як зауважують в «Укрзалізниці», пасажирам буде легше добратися з вокзалу додому перед початком комендантської години.

 

Ще один швидкісний потяг, який курсуватиме з Києва до Славського – «Бойківський експрес». УЗ пропонує ранкове сполучення Київ – Львів з виїздом о 06:20 год і прибуттям вже о 12:02 год.

 

За оновленим розкладом також курсуватиме Інтерсіті+ зі столиці до Харкова – тепер ранковий рейс №722 теж прибуватиме зі столиці на 2 години раніше — об 11:48 год замість 13:14 год.

 

З Дніпра до Києва рейс №731 теж тепер прибуває на півгодини раніше і загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.

 

Також змінився графік руху потяга Вінниця – Чернігів, зокрема вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на півгодини раніше, подалі від комендантської.

 

З Шостки до Києва тепер здійснюватиме виїзд Hyundai Rotem №774 наприкінці робочого дня о 17:05 год, а не о 15:50 год.

 

01.09.2022

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