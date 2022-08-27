Україна відремонтувала свої ділянки колії "Карпатського експресу", тепер черга Румунії.

На кордоні України з Румунією "Укрзалізниця" відкрила дві ділянки залізничної колії: 19,3 км лінії Рахів – Берлебаш – Ділове – держкордон та 1,1 км лінії Тересва – держкордон. Про це нині повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін, похвалившись, що ці 20,4 км нової колії були збудовані українськими колійниками за рекордні два місяці:

"Ці дві ділянки в майбутньому мають стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією – нашому найбільш завантаженому напрямку. Їхнє відкриття дозволить відправляти додаткові шість пар вантажних поїздів щодня, тобто додаткові 3,5 млн тон вантажів на рік."

Разом з цим ці ділянки відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків – міжрегіонального сполучення від Ужгорода до Івано-Франківська і до Чернівців, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців. Але це стане можливим тільки після ремонту румунської частини ділянки: першої – неповних два кілометри від кордону біля Тересви до Кимпулунг-ла-Тіса, звідки через Сигет йде колія до Валя-Вишеулуй, і другої (біля кілометра) від Валя-Вишеулуй до кордону біля Ділового, щоб через румунську територію з'єднати колією Рахів та Тячів і далі – на Хуст і Чоп.

До того часу цією українською ділянкою буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів, маршрут якого продовжено через Берлебаш до станції Ділове, що на кордоні з Румунією. У Румунії ж на найближчій станції Валя-Вишеулуй є можливість стикування з пересадкою пасажирів і перевантаженням вантажів на залізниці Румунії.

Залізницю від Рахова до румунського кордону не використовували майже двадцять років, хоч залізниця тут була збудована за часів Австро-Угорської імперії ще 1894 року. Тоді ж було побудоване приміщення стації Берлибаш (село в 1946 році перейменували в Костилівку, а станція залишилася зі старою назвою) в типовому альпійському стилі. Після 1945 року цю залізницю перебудували на радянський стандарт колії і до неї 2003-го курсував міжнародний дизель-поїзд сполученням Рахів – Сигет, який скасували через контрабанду і збитковість. Нині ділянка залізниці колії 1520 мм, яка проходить територією Румунії, від Рахова через Сигет – Кимпулунг – Тересви на Солотвино та на Тячів взагалі не використовується.

Станція ж Тересва була відкрита в 1872 році в складі Угорської Північно-Східної залізниці Буштина – Сигіт-Мармароський (Румунія). Від станції відгалужувалась вузькоколійна залізниця Тересва – Усть-Чорна, яка була повністю зруйнована внаслідок повені у 1999 році.

Відновлення всієї цієї ділянки залізниці, який віддавна називають «Карпатський експрес», створює можливість для транзитного руху залізницею від Чопа до Івано-Франківська та Чернівців. Фактично, це означає введення руху третьою залізничною лінією через Карпати.