У центрі Львова вночі обвалився старий будинок.

 

Нині вночі, коло пів другої, на проспекті Свободи, 23 обвалилася частина будинку з боку внутрішнього подвір'я. Постраждалих немає. Станом на 8-му годину ранку роботи з розбору завалів завершені, повідомляє Львівська міська рада.

 

 

До того, як стався обвал, мешканці побачили, що з будинком щось відбувається: осіли двері в одній із квартир, люди не могли їх відчинити. Вони подзвонили в поліцію. Поліцейські оперативно виїхали на місце і вчасно евакуювали мешканців. Коли вже всіх людей вивели, о 01:40 частина флігеля будинку обвалилася.

 

 

Ймовірною причиною обвалу стала реконструкція будинку у сусідній будівлі на проспекті Свободи, 21, каже заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк:

 

«У дворі сусіднього будинку проводились будівельні роботи. Там є декларація на початок виконання ремонтних робіт. Зі слів мешканців, місяць будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку №23 і була опорою цього будинку. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу. Але наголошую, висновки має зробити проєктна компанія, яка сьогодні буде працювати на місці. Зараз з’ясовуємо інформацію, яка саме компанія проводила роботи та кому належить ця ділянка, де вони проводились».

 

Наразі законність робіт встановлюють. Точні причини руйнування з'ясують протягом дня.

 

 

Внаслідок обвалу флігельної частини будинку зруйновано три квартири з 14-ти та два нежитлові приміщення загальною площею 80 м². Газ, вода й електрика в цьому будинку відключені. Рятувальники евакуювали із дому 12 людей, зокрема 4-річну дитину. Ніхто з евакуйованих не потребував відселення, всі поїхали ночувати до родичів.

 

 

Рятувальники з кінологами працювали до 04:57, бо одна зі зруйнованих квартир здавалась подобово і до кінця не було відомо, чи там перебували люди. На щастя, там нікого не було, відтак постраждалих внаслідок обвалу немає.

 

 

26.08.2022

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