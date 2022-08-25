Багатотисячна колона прочан УПЦ МП попри заборону прийшла в Почаїв.

Хресна хода п'яти-семи тисяч прочан Української православної церкви московського патріархату, що 19 серпня попри заборону військової влади і умивання рук влади церковної, вирушила з Кам'янця-Подільського, прибула нині у Свято-Успенську лавру в Почаєві, пройшовши 210 км в Хмельницькій та Тернопільській областях. Разом із прочанами до Лаври прийшов митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. На неділю очікується ще кілька тисяч прочан.

Хода пройшла всупереч рішенню Ради оборони Тернопільської області від 26 липня, згідно з яким під час здійснення релігійних обрядів слід уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами або ходою. Тернопільська обласна рада звернулася до поліції із закликом вжити усіх необхідних вичерпних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань,

В поліції відповіли, що:

«Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеної особи, яка їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які беруть участь у ході, а також дотримання ними правил дорожнього руху. Напруга була, зрозуміло, у чому причина, але таких порушень, щоб людей за щось затримували, не було. Вони рухаються неорганізовано, усі заклики поліцейських дотримуватися рішення люди просто ігнорували і продовжували йти в напрямку Почаєва».

На Тернопіллі колону московського патріархату до деяких міст та сіл не пропускали самі мешканці, колона обходили їх окружними дорогами та полями.

При цьому, коли колону зупинили у Вишнівці, на її чолі, як повідомив протоієрей Дубенщини Ігор Когут зі фотофіксацією посвідчення, йшов полковник поліції з Хмельницької області Юрій Данілков. Відзначають, що серед прихожан в натовпі чимало молодиків спортивної статури.

УПЦ МП організовує прощу до Почаївської Лаври щороку напередодні храмового празнику лаври – Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Цього року митрополит УПЦ МП Онуфрій прощу не благословив, а митрополит Кам’янець-Подільський та Городоцький Феодор від відповідальність за її проведення відмовився:

"Ми знаємо, що упродовж більше, ніж 180 років з меж нашої Кам’янець-Подільської єпархії у Свято-Успенську Почаївську Лавру до Свята Успіння Божої Матері вирушає Хресний хід довжиною понад 200 кілометрів. Кам’янець-Подільська єпархія заявляє, що у зв’язку з воєнним станом у нашій країні вона не бере на себе відповідальність за проведення традиційного Хресного ходу до Почаївської Лаври. Прийняття рішення про участь у Хресному ході або відмова від нього є справою совісті християн та їхньої особистої відповідальності."

Хода, зважаючи на промосковську позицію УПЦ московського патріархату, викликала обурення і в попередні роки, особливо після початку війни в 2014 році. Цього року з тих самих мотивів нарід і влада остерігається всіляких провокацій ще більше. Завтра Тернопільська обласна рада на своєму засіданні має ухвалити рішення щодо цієї ходи.