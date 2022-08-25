Папа Франціск не зустрінеться з патріархом Кіріллом.

Очільник РПЦ відмовився взяти участь у З'їзді лідерів світових і традиційних релігій у Казахстані.

Папа Римський Франціск не зустрінеться, як це раніше планувалося, з патріархом Кіріллом у Казахстані. Очільник російської православної церкви скасував заплановану участь у VII З'їзді лідерів світових і традиційних релігій, яка відбудеться з 13 до 15 вересня в Нурсултані. Про це повідомив казахський інформаційний сайт Informburo.kz з покликом на керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополита Волоколамського Антонія (Севрюка). РПЦ на З'їзді представлятиме офіційна делегація, сам Патріарх не братиме участі в його роботі.

«Ми високо цінуємо ініціативи керівництва Казахстану щодо розвитку міжрелігійного діалогу, вважаємо їх важливими та своєчасними. Цього року з благословення святішого патріарха Кирила Російську православну церкву представлятиме офіційна делегація. Сам святійший патріарх у роботі з'їзду не братиме участі. І, відповідно, його зустріч з Папою Римським Франціском у Казахстані не планується», – сказав Антоній.

За словами представника РПЦ, зустріч патріарха Московського і Папи Римського не може мати місце на марґінесі нехай і такого значущого заходу, як З'їзд лідерів світових і традиційних релігій. «Вона має стати самостійним заходом через своє особливе значення», – зазначив митрополит Антоній.

Експерти вбачають у скасуванні зустрічі ознаки подальшого погіршення відносин між РПЦ і Католицькою церквою через російську війну в Україні. Відомо, що патріарх Кірілл виправдовував вторгнення в Україну, заявляючи, що воно має духовні та ідеологічні підстави, і називав його «метафізичною» боротьбою зі Заходом. Він благословляв російських солдатів, котрі відряджалися до України, і вперто не визнавав окремішності української нації.

У квітні з’явилася інформація, що Франціск зустрінеться з Кіріллом на конференції в Казахстані, що стало б другою зустріччю Папи Римського та очільника РПЦ. Їхня перша зустріч відбулася 2016 року на Кубі.