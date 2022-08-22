У Галичині кількість нових випадків ковіду за тиждень зросла майже вдвічі.

 

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 15 по 21 серпня)  збільшилась в трьох галицьких областях на 86% порівняно з попереднім тижнем: на 109% на Тернопіллі, на 83% на Львівщині і на 48% на Івано-Франківщині.

За історією двох минулих років можна сказати, що триває сезонне зростання епідемії ковіду. Середньоденний показник захворюваності порівняно з піковими показниками залишається на низькому рівні: 235 проти 6322 на початку лютого.

 

На Львівщині з 610 проведених тестів 560 були позитивними (92%), попереднього тижня – 306 виявлених захворювань при 544 тестах (56%).

 

 

Летальних випадків ковіду минулого тижня не було, але в лікарні перебувають 199 хворих, що на 44% більше від позаминулого тижня. Загалом із початку серпня померло від ковіду троє хворих (всі позаминулого тижня), в липні – двоє.

 

За місяць кількість виявлених нових випадків ковіду зросла майже вп'ятеро, при нинішніх темпах зростання (хоча не факт, що вони збережуться) на початку жовтня кількість нових захворювань досягне рекордних рівнів лютого.  

 

 

В Тернопільській області за 33 тиждень (з 15 по 21 серпня) зареєстровано 789 випадків COVID-19 проти 377 за попередній тиждень: зростання в 2,1 рази; летальних випадків не було.

 

 

В Івано-Франківській області протягом тижня зареєстровано 293 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, минулого тижня було 198; летальних випадків не було.

 

22.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22 | | Україна
Rolling Stones «Exile On Main St»
Ілько ЛЕМКО
Це феноменальний альбом, зроблений на піку музичної сили Rolling Stones та їхньої впевненості у собі. Як скромно оцінив Мік Джаґґер: «Цей альбом fucking шалений»
20.08.22 | | Минуле
Сад усамітнень
Василь МАХНО
коли засвітивсь мов ліхтар палац а Ду Фу вписали в придворні поети небокрай багрянцем палав...
20.08.22 | | Дискурси
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22 | | Україна
Росіяни Богдана Лепкого: невдала гра у Європу
Олеся Ісаюк
Йдеться про глибоке відчуття чужорідності як такої, а також ворожості московської сили, яка ламає, гнітить, змушує відмовлятися від себе.
19.08.22 | | Україна
Скандали навколо канцлера Шольца
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навколо канцлера Олафа Шольца в Німеччині спалахнуло відразу два скандали. Це, безумовно, нівроку підточує його політичні позиції і робить вразливим, зокрема й з боку Росії.
19.08.22 | | У світі
Нетутешня життєва проза Мар’яна Нищука
Іван ЛУЧУК
Народна назва «Гуцул-експрес» закріпилася за потягом «Львів – Чернівці», що через ніч їде з пункту відправлення до кінцевої станції. Дещо натуралістичний опис розмаїтих ситуацій та їхніх фігурантів загалом не залишає байдужим. Якщо читачі взагалі не байдужі.
19.08.22 | | Штука
177-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти ведуть штурмові дії на Авдіївському напрямку (біля Лозове – Первомайське), а також на підступах у бік Слов'янська. Активні бої йдуть довкола Бахмута (на напрямку Покровське – Бахмутське) і на західному передмісті Донецька.
19.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.