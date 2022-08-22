У Галичині кількість нових випадків ковіду за тиждень зросла майже вдвічі.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 15 по 21 серпня) збільшилась в трьох галицьких областях на 86% порівняно з попереднім тижнем: на 109% на Тернопіллі, на 83% на Львівщині і на 48% на Івано-Франківщині.

За історією двох минулих років можна сказати, що триває сезонне зростання епідемії ковіду. Середньоденний показник захворюваності порівняно з піковими показниками залишається на низькому рівні: 235 проти 6322 на початку лютого.

На Львівщині з 610 проведених тестів 560 були позитивними (92%), попереднього тижня – 306 виявлених захворювань при 544 тестах (56%).

Летальних випадків ковіду минулого тижня не було, але в лікарні перебувають 199 хворих, що на 44% більше від позаминулого тижня. Загалом із початку серпня померло від ковіду троє хворих (всі позаминулого тижня), в липні – двоє.

За місяць кількість виявлених нових випадків ковіду зросла майже вп'ятеро, при нинішніх темпах зростання (хоча не факт, що вони збережуться) на початку жовтня кількість нових захворювань досягне рекордних рівнів лютого.

В Тернопільській області за 33 тиждень (з 15 по 21 серпня) зареєстровано 789 випадків COVID-19 проти 377 за попередній тиждень: зростання в 2,1 рази; летальних випадків не було.

В Івано-Франківській області протягом тижня зареєстровано 293 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, минулого тижня було 198; летальних випадків не було.