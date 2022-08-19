З 1 вересня змінять організацію руху автомобілів на кордоні з Польщею.

З 1 вересня відбудуться зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Як повідомили у Держмитслужбі, частина пунктів пропуску обслуговуватиме лише легкові автомобілі, а решта – вантажівки. Таким чином спробують вирішити проблему із масштабним накопиченням фур на під'їздах до усіх пунктів пропуску на західному кордоні.
У Держмитслужбі повідомили, що вісім пунктів пропуску на кордоні з Польщею поділяють на ті, які пропускатимуть автомобілі вагою до 7 тонн і понад 7 тонн таким чином:
Легкові:
«Устилуг – Зосин»;
«Грушів –Будомеж»;
«Смільниця –Кросценко»;
«Угринів – Долгобичув».
Вантажівки:
«Рава-Руська – Хребенне»;
«Краківець – Корчова»;
«Шегині - Медика»;
«Ягодин – Дорогуск».
Таке розділення пунктів пропуску стартує з 1 вересня і наразі триватиме до 30 листопада 2022 року. У разі якщо цей пілотний проект покаже ефективність, то його можуть продовжити на постійній основі.
19.08.2022