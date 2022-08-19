З 1 вересня змінять організацію руху автомобілів на кордоні з Польщею.

 

З 1 вересня відбудуться зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Як повідомили у Держмитслужбі, частина пунктів пропуску обслуговуватиме лише легкові автомобілі, а решта – вантажівки. Таким чином спробують вирішити проблему із масштабним накопиченням фур на під'їздах до усіх пунктів пропуску на західному кордоні.

 

У Держмитслужбі повідомили, що вісім пунктів пропуску на кордоні з Польщею поділяють на ті, які пропускатимуть автомобілі вагою до 7 тонн і понад 7 тонн таким чином:

 

Легкові:

 

«Устилуг – Зосин»;

«Грушів –Будомеж»;

«Смільниця –Кросценко»;

«Угринів – Долгобичув».

 

Вантажівки:

 

«Рава-Руська – Хребенне»;

«Краківець – Корчова»;

«Шегині - Медика»;

«Ягодин – Дорогуск».

 

Таке розділення пунктів пропуску стартує з 1 вересня і наразі триватиме до 30 листопада 2022 року. У разі якщо цей пілотний проект покаже ефективність, то його можуть продовжити на постійній основі.


 

19.08.2022

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