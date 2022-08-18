У Львові та Тернополі повідомили про замінування вокзалу, ринків та ТРЦ.

У Львові повідомили про замінування низки ринків, торгово-розважальних центрів та вокзалу. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Львівській області.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Триває евакуація людей.

Раніше надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу та ЦУМу у Тернополі. Відповідні служби виїхали на місце та перевірили інформацію. Замінування не підтвердилося, люди повернулися на свої робочі місця.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові відбудеться зустріч генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

