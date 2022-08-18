Ізраїль та Туреччина відновлюють дипломатичні відносини.

Незабаром до столиць країн повернуться амбасадори та генеральні консули.

Реджеп Таїп Ердоґан і Іцхак Герцоґ

Ізраїль та Туреччина домовилися відновити дипломатичні відносини у повному обсязі. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Передовсім йдеться про повернення до столиць двох країн амбасадорів і генеральних консулів. Сторони дійшли згоди після перемовин представників двох країн.

Ізраїльський прем'єр-міністр Яїр Лапід назвав поновлення відносин із Туреччиною «важливим чинником реґіональної стабільності та дуже суттєвими економічними новинами для громадян Ізраїлю». Своєю чергою, глава турецького МЗС Мевлют Чавушоґлу підтвердив взаємне призначення послів із метою «нормалізації відносин» між країнами. При цьому він наголосив, що Туреччина, попри зближення з Ізраїлем, продовжить підтримувати палестинців.

Нагадаємо, що відносини між Ізраїлем та Туреччиною стали стрімко погіршуватися у другій половині нульових років, коли до влади в Анкарі прийшов консервативний ісламіст Реджеп Таїп Ердоґан. У 2010 році турецька організація «Благодійний фонд прав і свобод людини (Іnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) відправила до узбережжя Сектору Ґази так звану «флотилію свободи» нібито з гуманітарною допомогою для палестинців. Ізраїльська влада заявила, що була зобов'язана доглянути вантаж щодо наявності зброї та що вся гуманітарна допомога, яка перебувала на трьох кораблях флотилії, може бути доставлена ​​до Ґази сушею.

Цей інцидент надзвичайно розлютив турецьку владу, яка ще раніше почала різко критикувати Ізраїль за жорстке ставлення до палестинців. Зокрема багато критики з боку Анкари пролунало 2008 року за ізраїльську операцію «Литий свинець» у 2008 році. Варто зазначити, що до приходу Ердоґана до влади арабо-ізраїльський конфлікт взагалі не хвилював Туреччину.

У наступні роки в Туреччині стали наростати антисемітські настрої, на державному телебаченні демонструвалися відверто антиізраїльські серіали. Паралельно почалося зближення Ізраїлю з Грецією та Кіпром, що викликало додатковий гнів з боку Ердоґана. У 2018 році турецька влада остаточно видворила з країни ізраїльського посла Ейтана Нае, піддавши його принизливому огляду на летовищі Анкари всупереч дипломатичному протоколу.

Лише останніми місяцями відносини між Ізраїлем та Туреччиною почали налагоджуватися. У березні Анкару відвідав президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ. За підсумками того візиту було оголошено про швидку нормалізацію відносин. Ізраїльське Управління авіації почало обмірковувати можливість дозволу для ізраїльських авіакомпаній літати до Туреччини.