П'ять вулиць на Долинщині носитимуть назву Героїв України.

 

П’ять вулиць Долинської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, тепер називатимуться вулицями Героїв України. Ще одну вулицю  Єсеніна  переназвали іменем Героїв ОУН. Про це повідомили на сайті Долинської міської ради.

 

Івано-Франківська філія “Національних інформаційних систем” внесла відповідні зміни до словника вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

На вулицю Героїв України перейменували:

 

вулицю Пушкіна у місті Долина;

 

вулицю Сидора Ковпака у селі Княжолука;

 

вулицю Василя Шевцова у селі Лоп’янка;

 

вулицю Голейка у селі Рахиня;

 

вулицю Пилипченка у селі Мала Тур’я.

 

Вулицю Єсеніна у селі Новичка перейменували на Героїв ОУН.

 

Відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради звернувся до ДП «Дія» з повідомленням про зміни назви вулиць для внесення змін у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

 

16.08.2022

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