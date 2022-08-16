П'ять вулиць на Долинщині носитимуть назву Героїв України.

П’ять вулиць Долинської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, тепер називатимуться вулицями Героїв України. Ще одну вулицю – Єсеніна – переназвали іменем Героїв ОУН. Про це повідомили на сайті Долинської міської ради.

Івано-Франківська філія “Національних інформаційних систем” внесла відповідні зміни до словника вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На вулицю Героїв України перейменували: вулицю Пушкіна у місті Долина; вулицю Сидора Ковпака у селі Княжолука; вулицю Василя Шевцова у селі Лоп’янка; вулицю Голейка у селі Рахиня; вулицю Пилипченка у селі Мала Тур’я. Вулицю Єсеніна у селі Новичка перейменували на Героїв ОУН.

Відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради звернувся до ДП «Дія» з повідомленням про зміни назви вулиць для внесення змін у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.