П'ять вулиць на Долинщині носитимуть назву Героїв України.

П’ять вулиць Долинської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, тепер називатимуться вулицями Героїв України. Ще одну вулицю – Єсеніна – переназвали іменем Героїв ОУН. Про це повідомили на сайті Долинської міської ради.
Івано-Франківська філія “Національних інформаційних систем” внесла відповідні зміни до словника вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
На вулицю Героїв України перейменували:
вулицю Пушкіна у місті Долина;
вулицю Сидора Ковпака у селі Княжолука;
вулицю Василя Шевцова у селі Лоп’янка;
вулицю Голейка у селі Рахиня;
вулицю Пилипченка у селі Мала Тур’я.
Вулицю Єсеніна у селі Новичка перейменували на Героїв ОУН.
Відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради звернувся до ДП «Дія» з повідомленням про зміни назви вулиць для внесення змін у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
16.08.2022