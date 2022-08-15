Китай проводить нові навчання поблизу Тайваню.

Їх причиною став черговий візит американських законодавців до Тайбея.

 

 

Китайські військовики провели в понеділок, 15 серпня, нові навчання поблизу Тайваню. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Напередодні група американських конґресменів відвідала острів, на який претендує Китай, і зустрілася із президенткою Тайваню Цай Інвень.

 

П'ять американських законодавців на чолі зі сенатором Едом Маркі (Ed Markey) прибули до Тайбею з неоголошеним візитом в неділю ввечері, 14 серпня. Цей візит – вже друга поїздка високопосадовців зі США за цей місць. На початку серпня в Тайбеї побувала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Тоді Китай відреагував проведенням масштабних військових навчань поблизу острова.

 

Делегація американських законодавців заявила, що уряд Сполучених Штатів прагне підтримувати стабільність у реґіоні. Сенатор Маркі зазначив, що США «мають моральне зобов'язання» зробити все, щоб запобігти непотрібному конфлікту. «Тайвань продемонстрував неймовірну стриманість та розсудливість у важкі часи», – додав він.

 

Президентка Тайваню Цай Інвень, своєю чергою, заявила: «Ми тісно співпрацюємо з міжнародними союзниками, щоб уважно стежити за воєнною ситуацією. У той же час ми робимо все можливе, щоб дати світові зрозуміти, що Тайвань сповнений рішучості зберегти стабільність і статус-кво в Тайванській протоці».

 

Китайське командування, яке відповідає за територію, прилеглу до Тайваню, зразу ж заявило, що проведе бойові навчання та патрулювання в морському та повітряному просторі навколо Тайваню.

 

«Ці навчання є поважним стримуючим фактором для Сполучених Штатів та Тайваню, які продовжують гратися в політичні забавки та підривати мир і стабільність у Тайванській протоці», – наголошується в заяві Міністерства оборони КНР.

 

Китайське військове відомство наголосило, що візит законодавців США «зазіхає на суверенітет і територіальну цілісність Китаю» і «повністю оголює справжнє обличчя Сполучених Штатів як руйнівника та губителя миру та стабільності в Тайванській протоці». Пекін пригрозив, що рішуче придушуватиме будь-які форми сепаратизму та іноземного втручання.

15.08.2022

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