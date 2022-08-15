Зеленський призначив керівника СБУ Львівщини очільником ГУ СБУ у Києві та області.

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників управлінь Служби безпеки у Києві та Київській області, Тернопільській і Львівській областях. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

 

Указом №575/2022 звільнено Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 його призначено очільником Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області.

 

Указом №576/2022 Президент звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 - Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині. 

15.08.2022

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