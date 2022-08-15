Львів прощається зі зв'язковою Романа Шухевича Дарією Гусяк.

Сьогодні, 15 серпня, Львів прощається з Дарією Гусяк – останньою зв’язковою Романа Шухевича, членкинею Організації українських націоналістів, що була арештована "совєтами" у 1950 році і 25 років відбула у таборах.

Коли їй було 26, вона отримала чверть століття ув’язнення в таборах суворого режиму в далекій росії. Відбула увесь термін, вийшла на волю в 51. За цей час тендітна дівчина із в’язничної світлини змінилася. Замість туго заплетених чорних кіс — коротко стрижене волосся з проблисками сивини. Дарка, або Одарка, Гусяк — одна з чотирьох українок, котрим радянський режим дав максимальний термін ув’язнення. «Не видати, що ворог — це ти». Історія останньої зв’язкової Романа Шухевича, опубліквана 7 серпня 2022 року theukrainians.org

Чин похорону Дарії Гусяк відбувся в Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховають її на полі почесних поховань біля Меморіалу воїнів УПА Личаківського кладовища, - повідомили у Львівській міській раді.

Напередодні до міської влади з тим, щоби поховати Дарію Гусяк біля головного входу на Личаківський цвинтар звернувся син Романа Шухевича та низка громадських діячів. Там ховали героїв до 2008 року і там, зокрема, знаходиться могила іншої зв'язкової Романа Шухевича - Катерини Зарицької, з якою "Дарка" багато років пробула у в'язниці.

Втім міська влада на прохання не зважила, оскільки вважає, що сьогодні найпочесніше місце у Львові – Поле почесних поховань, що є продовженням Меморіалу, Стіни пам'яті героїв УПА. Могила Дарії Гусяк буде поруч із могилою Ольги Ільків, похованої там 8 грудня 2021 року.