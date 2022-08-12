СБУ розслідує появу у квартирі Віталія Портникова підслуховуючого пристрою.

Львівське обласне управління СБУ за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури встановлює обставини появи у квартирі Віталія Портникова пристрою, який, за словами журналіста, міг використовуватися для прихованого запису розмов. Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області.

Зокрема, проводять першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації.

Відповідно до закону, СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст.359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Нагадаємо, що журналіст Віталій Портников під час прибирання у орендованій ним у Львові квартирі знайшов підслуховуючий пристрій. Це – диктофон із можливістю довго вести запис. Журналіст припускає, що це може бути пов’язано з його журналістською діяльністю. На місце відразу викликали поліцію та представників Служби безпеки України.