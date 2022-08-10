Віталій Портников виявив в своєму помешканні пристрій прихованого прослуховування.

Відомий український публіцист, журналіст та письменник  Віталій Портников знайшов в орендованій у Львові квартирі пристрій прихованого прослуховування – диктофон з можливістю вести запис тривалий час.

 

 

Про це нині о 17:11 повідомив давній колєга Портникова народний депутат Микола Княжицький фейсбучним дописом, зазначивши, що за викликом в поліцію швидко приїхали її працівники, а від СБУ, незважаючи на виклик, нікого нема, і публічно закликав СБУ негайно приїхати і порушити справу: "Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, закордонні чи криміналітет",  

 

Через 66 хвилин Княжицький повідомив, що "СБУ приїхали. Працюють"

 

 

У коментарі Tvoemisto.tv Віталій Портников пояснив, що знайшов пристрій для прослуховування під час прибирання у квартирі, яку орендує з лютого:

 

“Зараз тут працюють представники відповідних служб. Це класичний підслуховий пристрій, який був кинутий за диваном. Знайшов я його випадково. Хотів би знати, із чим це пов’язано, але це питання експертизи, коли він сюди потрапив – до того, як я почав орендувати цю квартиру, чи під час. Можу припускати, що це пов’язано з журналістською діяльність, але не хотів би”.

 

Він не помічав стеження за собою та не має підозр, хто міг би встановити цей пристрій. Більше подробиць Портников не подав, оскільки слідчі СБУ не рекомендували журналісту розповідати багато подробиць, адже це зможе зашкодити слідству.

 

 

 

 

10.08.2022

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