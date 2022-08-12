На Львівщині розпочалася нова хвиля коронавірусу. Збільшення хворих на covid-19 фіксують кожного тижня. Чи очікувати піку захворювання вже восени, наразі невідомо, але ризик є, – повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Іванченко.

За минулий тиждень сovid-19 підтвердили у 218 осіб. У порівнянні з позаминулим тижнем кількість хворих зросла на 30%. Захворюваність розповсюджується нерівномірно – здебільшого захворіли мешканці Львівського, Дрогобицького і Золочівського районів Львівщини.

У лікарнях перебуває 134 пацієнти. Здебільшого хворіють літні люди, які мають супутні захворювання. 70% з них – жінки. Хворіють також діти, зокрема семеро зараз перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний або середньої важкості.

Коронавірус нікуди не зник. Фактично, ми входимо у фазу, коли вже четвертий тиждень підряд фіксуємо зростання кількості захворюваності. Проте ситуація наразі стабільна і контрольована, – каже директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

За словами Ореста Чемериса, медицина Львівщини готова до збільшення кількості хворих на коронавірус – кисню та медичних концентраторів достатньо.

Загалом на Львівщині пацієнтів із коронавірусом можуть лікувати 20 медичних закладів.