Тайвань відкинув план Китаю «одна країна – дві системи».

Таку модель Пекін 25 років тому запропонував Гонконгу, але згодом порушив свою обіцянку.

Тайвань відкинув модель «одна країна – дві системи», яку пропонує Пекін як основу для мирного возз'єднання. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова офіційної речниці тайванського МЗС Джоан Оу. «Лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє», – наголосила пані Оу на пресконференції в Тайбеї у четвер, 11 серпня.

Модель «одна країна – дві системи» Пекін 25 років тому запропонував Гонконгу та Макао. Після переходу під китайську юрисдикцію 1997 року їм було обіцяно особливий адміністративний статус із широкою автономією. Утім згодом китайська влада порушила свою обіцянку й фактично ліквідувала автономію Гонконгу та Макао.

Армія Тайваню напередодні провела чергові бойові стрільби після того, як Китай офіційно завершив свої масштабні військові навчання навколо острова, оголошені через візит спікерки Палати представників Конґресу США Ненсі Пелосі. Джоан Оу заявила, що Китай використовує візит Пелосі «як привід для руйнування статус-кво», намагаючись «створити нову норму, щоб залякати тайванський народ».

Нагадаємо, що Ненсі Пелосі прилетіла з одноденним візитом на Тайвань другого серпня. Вона стала першим за 25 років високопоставленим американським політком, який відвідав острів, незалежність якого Пекін не визнає і вважає однією з китайських провінцій.

Офіційний Пекін виступав із різкою критикою візиту, а після від'їзду Пелосі армія Китаю розпочала повітряні та морські військові навчання в районі острова. Водночас Пекін частково призупинив торгівлю з Тайванем.