Латвія оголосила Росію державою – спонсором тероризму.

Латвійські депутати закликали країни ЄУ негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам Росії.

Депутати Сейму Латвії в четвер, 11 серпня, ухвалили заяву під назвою «Про цілеспрямовані військові напади Росії на цивільних мешканців та громадський простір України» (Par Krievijas mērķtiecīgiem militārajiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai), в якій оголосили Росію державою – спонсором тероризму. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на витяги зі заяви, опубліковані на сайті парламенту країни. За ухвалення заяви проголосували 67 парламентарів. Не брали участі у голосуванні депутати від проросійської партії Saskaņa («Згода»), а також незалежні депутати Юлія Степаненко та Любов Швецова.

«Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке вчиняється з політичною метою, тероризмом, а Росію – державою-спонсором тероризму і закликає інші країни-однодумці висловити таку ж думку», – йдеться в заяві.

У документі на Росію покладається відповідальність за те, що 12 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки, п’ять мільйонів – свою країну, а також за «тортури, зґвалтування, вбивства та масові затримання мирних мешканців у так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації». Дії Росії щодо населення України в документі названі «цілеспрямованим геноцидом».

У заяві згадується не лише про дії Росії в Україні, а й вказується на те, що Російська Федерація є найбільшим постачальником зброї режиму Асада в Сирії, здійснювала теракти в суверенних країнах, включно з отруєнням родини Скрипалів на території Великої Британії та знищенням літака Malaysia Airline, що призвело до загибелі 298 людей.

Латвійські депутати також закликали країни Європейської Унії негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

У Держдумі негайно обурилися цією заявою і пригрозили заходами економічного характеру у відповідь. Офіційна речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала ініціаторів заяви «неофашистами».

Нагадаємо, що Сейм Литви ще у травні визнав російське військове вторгнення в Україну геноцидом, а саму Росію – державою, яка підтримує тероризм. Відомо також, що двопартійна група членів Палати представників США подала на розгляд Конґресу закон про визнання Росії державою – спонсором тероризму.