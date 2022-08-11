Росія вивезла зброю зі Сирії.

Таким чином Москва порушила накладені на неї санкції та заборону на рух військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли.

Наприкінці липня російське торгове судно Sparta II, яке перебуває під санкціями Сполучених Штатів, вивезло зброю та військову техніку зі Сирії до Росії, пройшовши турецьку протоку Босфор. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на джерела в уряді США та у європейській розвідці, а також на супутникові знимки. Таким чином Росія порушила ще й заборону на рух військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли, запроваджену Туреччиною з початку війни на території України.

Судно Sparta II належить компанії «Оборонлогистика», яка контролюється Міністерством оборони Росії. Вона перебуває під санкціями США. Судно спокійно пройшло Босфор шляхом зі сирійського порту Тартус і прибуло до Новоросійська. На його облавку перебувало щонайменше 11 одиниць військової техніки, стверджує Bloomberg. Якої саме техніки – поки що уточнити не вдалося. У будь-якому разі Росія отримала додаткові ресурси для ведення аґресивної війни проти України. За останніми даними системи відстеження суден MarineTraffic, Sparta II досі перебуває у порту Новоросійська.

Джерела аґенції стверджують, що Росія неодноразово використовувала торгові судна для перевезення зброї та військової техніки Чорним морем в обхід введених Туреччиною заборон, згідно з Конвенцією Монтре.

Представник турецької сторони сказав, що судно можна перевірити лише якщо його підозрюють у порушенні законодавства. Білий дім не став коментувати ситуацію.