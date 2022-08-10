Литва зупинила транзит підсанкційних товарів до Калінінграда.

Російський ексклав вичерпав ліміти, встановлені ЄУ для перевезення через Литву товарів, які потрапили під санкції.

 

 

Калінінградська область вичерпала ліміти, встановлені Європейською Унією для перевезення через Литву товарів, які потрапили під санкції. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Відтак литовськими теренами не можна буде більше перевозити до Калінінграда окремі видів заліза, сталі, нафти та нафтопродуктів, добрив, антифризу, лісоматеріалів.

 

Цю інформацію підтвердив губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов, виступаючи у Валдайському клубі. «На сьогодні ми вичерпали частину номенклатури вантажів, які ми могли доставляти залізницею до Калінінграда. Ми вибрали квоти за обсягом деяких вантажів, що були розраховані Литвою, виходячи з перевезень за останні три роки. Так, у ці квоти Литва включила перевезення підсанкційних вантажів автомобільним транспортом, що становить у рік приблизно 500 тисяч тонн в обидва боки», – сказав він.

 

Аліханов нарікав, що тепер вартість багатьох товарів, які транспортуються до ексклаву з Білорусі та основної частини Росії, стрімко зросте. Губернатор навів приклад транзиту цементу з Білорусі. У минулому його постачання в область становила приблизно 180–200 тисяч тонн щорічно. «Якщо цемент почнуть доставляти морським шляхом, його вартість відчутно зросте», – зазначив Аліханов.

 

Нагадаємо, у червні Литва перестала пропускати через свою територію вантажні потяги та автомобілі, які везли до Калінінградської області товари, що потрапили під санкції, які Євроунія запровадила проти Росії за вторгнення в Україну. За даними Антона Аліханова, заборона торкнулася 40–50% вантажів, що перевозяться з Росії в ексклав. Росія звинуватила Литву у транспортній блокаді.

 

13 липня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо транзиту підсанкційних вантажів до Калінінградської області. Нові правила дозволили транзит товарів залізницею «за здійснення необхідного контролю». Єврокомісія також запровадила квоти на транзит підсанкційних товарів.

10.08.2022

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