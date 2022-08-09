Для вантажівок у «Краківці» планується запровадити електронну чергу.

Пункт пропуску «Краківець» стане першим на Львівщині, де планують запустити електронну чергу для вантажних автомобілів, - повідомив заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко. Він також розповів, що зараз на кожному пункті пропуску на території Львівщини зводять тимчасові майданчики для відстою автомобілів.

Водій заїжджає на цей майданчик із талоном, де вказаний номер, коли він має виїжджати. Ця електронна черга буде платною, окремо відведені стоянки матимуть санвузол, кімнату відпочинку, речі першої необхідності. Тому це вимагає обслуговування. Зараз напрацьовується законодавство, яке регулюватиме оплату і визначить, чи буде альтернатива, – зазначив заступник начальника Львівської ОВА.

Вартість в’їзду на стоянку становитиме орієнтовно 8 євро. Запрацювати електронна черга може до кінця року.

Нагадаємо, на усіх трьох пунктах пропуску на Львівщині, які здійснюють пропуск вантажних автомобілів (Рава-Руська, Краківець, Шегині) зберігаються величезні черги. Прикордонники пояснюють це збільшенням експорту продукції та товарів наземним шляхом.