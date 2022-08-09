На Львівщині зростає захворюваність на covid-19.

У Львівській області в період з 1 по 7 серпня провели 477 досліджень. З них позитивні – 218. У лікарнях на лікарняних ліжках перебувають 111 осіб.
Наприкінці липня в Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу «Омікрон» ВА.5. У Чернівцях виявлено вже дев’ять випадків захворювання, викликаного ним. Зі Львівщини у Центр громадського здоров’я МОЗ надіслали 30 зразків тестів на covid-19, й у жодному нового різновиду наразі не виявили, натомість ідентифікували штам Омікрон ВА.2, наявність якого вже фіксували в Україні раніше. Окрім того, на визначення наявності ВА.5 до ЦГЗ МОЗ з Львівської області скерували ще 14 зразків.
В Європі та Україні фіксують зріст захворюваності на Covid-19. Більшість випадків спровоковані новим різновидом ВА.4 або ВА.5, який відрізняється від інших штамів більшою заразністю. Вакцинація – єдиний надійний захист. Людина повинна отримати дві дози вакцини як вакцинальний комплекс, а через шість місяців зробити бустерну дозу. Також в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, старших 60 років, і для тих, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться після чотирьох місяців після отримання першої бустерної дози, – зазначає керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.
09.08.2022