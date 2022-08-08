В Галичині працює 39,5% релокованих підприємств.

Від старту програми релокації вже 692 компанії переїхали на нове місце, з них 484 почали працювати.

 

Найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає із регіонів активних бойових дій до Львівської області. Також бізнес переміщується до Закарпатської (16,1%), Чернівецької (11,4%), Тернопільської (7,6%), Дніпропетровської (7,4%) та Івано-Франківської (7,3%) областей, – інформує пресслужба Мінекономіки.

 

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність, найбільшу частку становлять компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%).

 

Загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.

 

Програма релокації – це комплексна підтримка підприємств на їхньому шляху до відновлення діяльності. І вона не завершується після фізичного переміщення усіх виробничих потужностей. Держава допомагає у монтажі обладнання та налагодженні діяльності. Ми разом з підприємцями шукаємо, де вигідно придбати сировину та найняти кваліфікований персонал, як побудувати логістику та куди продати вироблену продукцію, надаємо підтримку з побудови експортних ланцюгів. Робота бізнесу вкрай важлива у воєнний час, тож докладаємо максимум зусиль, аби підприємці мали комфортні умови, щоб відновитися, – переконує заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

08.08.2022

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