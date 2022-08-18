Біля Львова збудують хлібзавод на 1 тисячу робочих місць.

У Львівському районі збудують новий завод хлібобулочних виробів. Йдеться про мережу, яка в основному була зосереджена в центрі і на Сході України, та через бойові дії релокувалася на Львівщину. Про це повідомив очільник департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

«Мушу згадати про будівництво нового заводу хлібобулочних виробів на території Львівського району, яке невдовзі розпочнеться. Мережа заводів та точок продажу в основному була зосереджена на сході України (Харків та Київ)», – сказав Степан Куйбіда.

Попередньо на заводі працюватиме близько 1000 людей.

Від початку повномасштабної війни росії проти України у Львівську область релокувались 203 підприємства, 130 з них уже працюють.

Найбільше релокованих у таких галузях: легка промисловість – 39, машинобудування – 23, металообробка – 23, харчова промисловість – 21, хімічна промисловість – 13, медицина – 11, будівництво – 9, меблева промисловість – 7, торгівля – 36, інші - 21.