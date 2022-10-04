У Косові почала роботу українсько-шведська ткацька компанія, релокована з Каховки.

На Франківщині запустили роботу нового семиметрового ткацького верстата в релокованому з Каховки до Косова українсько-шведському підприємстві Vandra Rugs AB /Вандра Рагз. Про це у фейсбуці повідомила керівниця місцевого музею Вікторія Яремин.

На подію завітав посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

На найсучаснішому обладнанні ткацьке ательє виготовляє вовняні килими для Швеції й інших країн Європи.

Vandra Rugs – це українсько-шведська компанія, що виробляє ексклюзивні килими. Майстрині з Каховки свого часу опанували скандинавське рукоділля. Виробництво назвали Vandra Rugs, що означає "килимки комфортної ходи”, вони з натуральних матеріалів. Матеріали купують зазвичай за кордоном, але для карпатської колекції беруть шерсть овець Карпатських гір.