"Укрзалізниця" повертає потяг сполученням "Київ – Ясіня".

З 5 серпня "Укрзалізниця" повертає потяг сполученням "Київ – Ясіня", який курсуватиме через Тернопіль, Львів та Івано-Франківськ до Карпат. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

 

 

"Поїзд відправлятиметься з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме до станції Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52", – йдеться в повідомленні.

 

Зупинки будуть у Вінниці, Тернополі, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові, Ворохті та ще кількох населених пунктах. Квитки на потяг уже в продажу.

 

03.08.2022

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