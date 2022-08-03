З 5 серпня "Укрзалізниця" повертає потяг сполученням "Київ – Ясіня", який курсуватиме через Тернопіль, Львів та Івано-Франківськ до Карпат. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Поїзд відправлятиметься з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме до станції Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52", – йдеться в повідомленні.

Зупинки будуть у Вінниці, Тернополі, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові, Ворохті та ще кількох населених пунктах. Квитки на потяг уже в продажу.