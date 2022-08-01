159-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:29 В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунав потужний вибух. Як повідомляє видання Міст, над Скадовськом здійнялися клуби думи; було чутно тривалу серію вибухів - детонував склад.

10:01 Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков: RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі у Лівані. На його борту 26 тис. тонн української кукурудзи.

09:34 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 41 030 (+200) осіб, танків – 1768 (+5) од., бойових броньованих машин – 4011 (+7) од., артилерійських систем – 932 (+16) од., РСЗВ – 259 (+0) од., засобів ППО – 117 (+0) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 190 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1) од., автомобільної техніки – 2912 (+10) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 82 (+2) од., крилатих ракет – 174 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

51,7% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

23,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

48,5% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

30,2% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

8,3% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Російські війська вночі, після першої години знову обстріляли Миколаїв, поранені три людини, пошкоджені приватні будинки, травмпункт, знищено гуманітарний склад, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



09:21 Російські війська далі не можуть повністю окупувати Луганську область, заявив голова ОВА Сергій Гайдай.

09:01 Косово вчергове відкладе – цього разу на місяць – перехід на національні документи та номерні знаки, який мав відбутися 1 серпня. Угодою 2011 року між Сербією та Косовом цей перехід було передбачено на 2016 рік, але дата постійно відтерміновувалася через протести косівських сербів на півночі країни, які знову спалахнули вчора напередодні речинця. Градус напруги підняли заяви посадовців сусідньої Сербії, війська KFOR, створені згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН міжнародні сили НАТО з підтримки миру в Косово, заявили про готовність втрутитися, але до цього не дійшло. Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель привітав нічне рішення Косово.

08:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутську вісь, на північний схід від Донецька, досягаючи лише повільного прогресу. Як повідомила українська влада минулого тижня, Росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України.

Росія, ймовірно, коригує оперативний план наступу на Донбасі після того, як їй не вдалося досягти вирішального оперативного прориву відповідно до плану, якого вона дотримувалася з квітня. Ймовірно, вона визначила свій Запорізький фронт як вразливу територію, що потребує посилення.

08:22 Вранці, о 7:10 російські окупаційні війська вкотре обстріляли зупинку громадського транспорту у Салтівському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов, поранено людину, яка чекала на автобус. Ще одну людину поранено у дворі багатоповерхівці в тому ж районі міста.

07:21 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області. На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаційного удару біля Мосьпанового. На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми. Намагався здійснити розвідку позицій наших військ в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів біля Веселого. Вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку. На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва та ще понад 25 населених пунктів. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного. Продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА. Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку. Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни (IWS) за минулу добу:

• Станом на 31 липня Кремль не відповів на запит Міжнародного Червоного Хреста щодо доступу до в'язниці в Оленівці, що перешкоджає проведенню міжнародного розслідування.

• Російські сили провели обмежені наземні атаки на південний захід і північний захід від Ізюму, відповідно до оцінки ISW, що російські сили, можливо, створюють умови для просування на північний захід від нинішньої лінії Ізюм-Слов'янськ.

• Російські сили продовжували наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на північний схід від Сіверська, а також на схід та південь від Бахмута.

• Російські сили досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та продовжили наземні атаки у напрямку Авдіївки та Піски.

• Російська влада розпочала набір добровольців у Невський і Ладозький батальйони в Ленінградській області Росії.

• Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до референдуму в Херсонській області та вживала заходів щодо демонстрації підтримки російського контролю над окупованими територіями.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, нарощує угрупування на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву наших військ. Не виключено, в подальшому, створення ударних угруповань. Протягом дня противник наніс два авіаційних та один ракетний удари. Парами гелікоптерів намагався вдарити по наших позиціях в Бериславському й Каховському районах Херсонщини. Без наших втрат. По Одещині вдарив 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Ракети розкидали так звані теплові пастки над населеними пунктами та відкритими поверхнями між ними. Кілька таких пасток спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно спрацювали. Пожежі ліквідовано, постраждалих нема. Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районе залізничної станції Брилевка. Втрати дорозвідуються. А підтверджені втрати складають 52 рашисти, 4 танки, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», самохідну артуствновку, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах. В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку новоросійська. При цьому 5 кораблів та 1 підводний човен, споряджені ракетами типу «Калібр» перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів. Додатково на чергуванні ще 5 десантних кораблів.

01:13 Президент України Володимир Зеленський висловив обурення обстрілом житлових будинків у Миколаєві і вбивством бізнесмена Олексія Вадатурського. "Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах. Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди", - заявив Зеленський.