Мери міст острова Рюґен закликали уряд ФРН задіяти «Північний потік-2».

Таким чином вони пропонують вирішити газову кризу, яка загрожує Німеччині.

Комунальні політики з німецького острова Рюґен, зокрема мери семи тамтешніх міст – Берґена, Зассніца, Путбуса, Ґарца, Бінца, Зелліна, Ральсвіка – надіслали листа уряду землі Мекленбурґ–Передня Померанія та федеральному уряду в Берліні, в якому запропонували ввести в дію суперечливий газогін «Північний потік–2». Про це повідомив телеканал ZDF.

Як уточнив бургомістр Зассніца Франк Крахт (Frank Kracht), підписи під зверненням поставили і представники цілої низки громад. За словами політика, не йдеться про те, щоб спробувати «гарячково» і в найкоротші терміни задіяти газогін.

«У фокусі уваги – довгострокова енергетична безпека Німеччини. Якщо існують технічні складнощі із забезпеченням постачання газу "Північним потоком", слід знайти нові шляхи. Одним із варіантів міг би виявитися "Північний потік–2"», – заявив Франк Крахт.

Автори послання, звісно, запевняють, що вони «найрішучішим чином засуджують військові події» в Україні. Проте водночас зауважують, що необхідно зважити на ступінь шкоди для населення Німеччини та економіки їхнього реґіону.

«Ми вважаємо, що шлях відмови від російських енергоносіїв, обраний федеральним урядом, не є правильним», – зазначається в документі. Автори теж розкритикували плани Берліна щодо масштабного залучення альтернативних джерел енергії, зокрема вітру, сонця, геотермальної енергії.

Лист був надісланий до канцелярії Шверіна – столиці землі Мекленбурґ–Передня Померанія та до міністра економіки і віцекацлера Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck).

Нагадаємо, що російський концерн «Газпром» з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом «Північний потік–1» до 20 відсотків від його пропускної потужності. Водночас президент Росії Владімір Путін 20 липня заявив, що запуск газогону «Північний потік–2» – один зі способів збільшити постачання російського газу до Європи. «У нас є ще один готовий маршрут – це "Північний потік–2". Його можна запустити», – заявив шеф Кремля. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, своєю чергою, що газогін не сертифікований і не може експлуатуватися.