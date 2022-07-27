Іран допоможе Росії з ремонтом цивільного авіапарку.

Також Москва і Тегеран домовилися про збільшення кількості пасажирських рейсів між двома державами

 

 

Тегеран експортуватиме до Росії запасні деталі для літаків та обладнання, вироблені на іранській території, а також надаватиме ремонтно-експлуатаційні послуги та технічну підтримки російським судам ремонтними центрами Ірану. Це передбачено угодою, яку нещодавно уклали дві країни, – повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA.

 

Угоду було підписано під час візиту до Ірану неназваного заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.

 

Як зазначається в повідомленні іранського агентства, на перемовинах у Тегерані 26 липня сторони наголосили на необхідності розширення співпраці у сфері авіаперевезень. Було досягнуто домовленості про збільшення кількості пасажирських рейсів між двома державами до 35 на тиждень. Згадується також право авіакомпаній двох держав виконувати вантажні рейси без обмеження щодо частоти польотів.

 

Російські інформагентства також повідомили, що учасники зустрічі обговорили шляхи розширення двосторонніх зв'язків, підписали меморандум про взаєморозуміння.

 

Нагадаємо, що після вторгнення російських військ в Україну Європейська Унія, Сполучені Штати та Велика Британія запровадили кілька пакетів санкцій проти Росії, один з яких стосувався саме авіаційної сфери. Західні країни закрили небо для російських літаків, заборонили постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування, а також зобов'язали лізингові фірми домогтися повернення літаків, зданих в оренду російським перевізникам.

27.07.2022

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