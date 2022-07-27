Давня радниця і соратниця Орбана скритикувала його і подала до демісії.

Жужа Геґедюс звинуватла угорського прем'єра через його нацистську заяву про раси.

 

 

Жужа Геґедюс (Zsuzsa Hegedüs) – давня соратниця та радниця прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана – подала до демісії, заявивши, що слова її боса про неприйнятність змішування європейців з іншими расами – це «суто нацистська мова». «Я не розумію, як ви не помітили, що мова, яку ви використали – це суто нацистська діатриба, гідна Йозефа Ґеббельса», – так вона пояснила свій крок про відставку у листі Орбану, який цитує угорський інформаційний портал hvg.hu.

 

Жужа Геґедюс знайома з Орбаном 20 років. Вона не могла не знати, що угорський прем'єр полюбляє проголошувати антиімміґрантські заяви. Але вимовлені в суботу його слова про змішування рас виявилися нестерпними навіть для давньої соратниці.

 

У своєму листі до Орбана Жужа Геґедюс написала, що, незважаючи на їхню 20-річну дружбу, подасть у відставку з посади радника прем’єрміністра, оскільки його промова в Тушваньосі сподобалася б хіба що «найбільш кровожерливим ненависникам інших рас».

 

Орбан говорив про раси в суботу, 23 липня, виступаючи на заході Румунії, у реґіоні, населеному мадярами. Він сказав, що народи Європи можуть і хочуть поєднуватися один з одним, але не повинні поєднуватися з неєвропейцями. «Ми хочемо змішуватись один з одним, але ми не хочемо ставати народами змішаної раси», – сказав прем'єр.

 

Міжнародний комітет в'язнів Аушвіца назвав промову Орбана «безглуздою і небезпечною». Провідна організація євреїв Угорщини теж засудила цю заяву.

 

Варто зазначити, що саме в цій промові Віктор Орбан говорив серед іншого про війну в Україні. Він намагався запевнити, що підтримка Заходу Україні не допомагає, що санкції проти Росії не працюють, і що треба якнайшвидше укласти мир.

27.07.2022

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