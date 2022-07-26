Євроунія узгодила надзвичайний план щодо економії газу.

Таким чином міністри енергетики країн-членів ЄУ на спеціальній зустрічі відреагували на газову війну Росії.

Країни Європейської Унії погодили надзвичайний план скорочення споживання газу. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву представництво Чехії при ЄУ, яка наразі головує у Євроунії. У вівторок, 26 липня, план газової економії було більшістю голосів (проти виступила Угорщина й Польща) затверджено на спеціальній зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄУ в Брюсселі.

Мета нового плану – знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії. Згідно з джерелами в дипломатичних колах, запропонований Європейською Комісією план передбачає скорочення національного споживання газу в період з першого серпня 2022 року до 31 березня 2023 року на 15 відсотків.

Крім того, передбачається можливість оголошення алярму в рамках ЄУ в разі широкомасштабного дефіциту газових постачань. Повинні бути також встановлені обов'язкові цільові показники щодо економії споживання газу, причому, порівняно з першим проектом Єврокомісії, бар'єри для цих показників були підвищені, а кількість можливих винятків із плану збільшена.

«Путін готовий використовувати газ як зброю. Ми не повинні грати з ним в цю небезпечну гру», – заявила міністр енергетики Австрії Леоноре Гевесслер (Leonore Gewessler).

Напередодні «Газпром» повідомив про зупинку ще однієї турбіни Siemens на компресійній станції «Портова», яка відповідає за прокачування газу газогоном «Північний потік-1», пояснивши це необхідністю проведення ремонтних робіт. У зв'язку з виведенням турбіни з експлуатації постачання російського газу цим шляхом скоротяться з 27 липня до 33 млн куб. м на добу, що становитиме близько 20% від пропускної потужності.

У той же день повідомлялося, що німецька компанія Siemens Energy відправила «Газпрому» видану Канадою експортну ліцензію, що дозволяє ремонтувати, обслуговувати та транспортувати турбіни для компресійної станції "Портова" газогону «Північний потік».

Нагадаємо, що 22 липня, міністр економіки Німеччини Роберт Габек звинуватив Володимира Путіна у використанні газових важелів проти Німеччини. «Нам слід визнати, що Путін задіює цей газовий важіль проти нас», – заявив Габек в етері німецького громадсько-правового телеканалу ZDF.