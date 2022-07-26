США пропонують модерацію у врегулюванні конфлікту Азербайджану та Вірменії.

Держсекретар Блінкен провів телефонати з лідерами обох країн.

Сполучені Штати запропонували свою допомогу Азербайджану та Вірменії у вирішенні їхнього конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив у понеділок, 25 липня, «історичну можливість досягнення миру в реґіоні» в окремих телефонних розмовах з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим та вірменським прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на інформацію Держдепартаменту США.

У двох майже ідентичних повідомленнях, опублікованих на сайті американського зовнішньополітичного відомства, зазначається, що Блінкен привітав нещодавню зустріч глав МЗС Азербайджану та Вірменії, яка відбулася у Тбілісі, закликав сторони до продовження діалогу та запропонував допомогу США у «сприянні реґіональним транспортним та комунікаційним зв'язкам».

Крім того, держсекретар запевнив в американській підтримці «продуктивних перемовин» між Баку та Єреваном за посередництва Європейської Унії. Як співголова Мінської групи ОБСЄ з пошуку шляхів мирного врегулювання Карабахського конфлікту з 1994 року, США готові «допомогти Вірменії та Азербайджану знайти довготерміновий всеосяжний мир», наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що багаторічний конфлікт між Єреваном та Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року. Потім з 27 вересня до 9 листопада Вірменія й Азербайджан вели війну за спірний реґіон. Внаслідок війни, що призвела до загибелі 6,5 тисячі людей, Азербайджан повернув значну частину Карабаху під свій контроль. За посередництвом Росії Вірменія й Азербайджан уклали угоду про перемир'я, на лінію розмежування введені російські війська, але напруженість у реґіоні зберігається.