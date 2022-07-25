152-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:41 Державне бюро розслідувань склало підозри міністрові закордонних справ в уряді Миколи Азаров Костянтину Грищенку та тодішньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу у державній зраді через підготовку ними "Харківських угод". За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошено заочно.

16:22 У Волинській області одна людина загинула внаслідок інциденту з ворожими безпілотними літальними апаратами. Як повідомив голова Волинської обласної адміністрації Юрій Погуляйко, сили протиповітряної оборони збили два БПЛА. "Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", – поінформував Погуляйко. Як поінформувало Повітряне командування "Захід", безпілотники порушили повітряний простір України з боку Білорусі. Встановлено, що вони здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. "На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено", – повідомили в командуванні. Згідно з інформацією військовиків, на житлову забудову впали уламки ракети.

15:57 Ізраїль може приєднатися до санкцій проти Росії через закриття там «Сохнуту»: прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати пакет політичних заходів у відповідь на рішення російської влади ліквідувати представництво цього агентства, яке з кінця 1980-х допомагало у репатріації євреїв із РФ до Ізраїлю, повідомляє Israel Hayome. Депутати Кнесету провели зустріч у суботу, де обговорювали жорсткі кроки, у тому числі зміну позиції Ізраїлю щодо війни з Україною. Ізраїльська делегація планувала в суботу вирушити до Москви, щоб обговорити майбутнє "Сохнута", який працює в Москві, Санкт-Петербурзі та ще семи російських містах, але Росія не підтвердила візи ізраїльським чиновникам. Більше того, Мін'юст РФ пригрозив оголосити кілька єврейських організацій «іноагентами», пославшись на те, що вони отримують закордонне фінансування, головним чином із Ізраїлю та США.

15:15 Українські удари по складах боєприпасів і логістичних маршрутах росіян є сигналом, що загарбникам пора забиратися геть із української території. Про це заявив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. "Це значно послабило їхні логістичні рухи. Тобто рух по цих мостах важкої техніки, скажімо, дуже ускладнений. У них є там спроби ремонту цих мостів. Є повідомлення про те, що вони планують наведення якихось понтонних переправ. Але повірте, наші вояки як працюють ефективно, так і будуть. Я думаю, що це їм не допоможе. І це сигнал того, що пора тікати з нашої території України і Херсонщини", – сказав Бутрій, згідно з повідомленням УНІАН.

14:46 Казахстан різко збільшує військовий бюджет та розширює співпрацю з Китаєм і НАТО, побоюючись стати наступним у переліку геополітичних амбіцій Кремля на пострадянському просторі, повідомляє The Wall Street Journal. Казахстанська влада прийняла рішення виділити додатково 918 млн доларів на оборону, сукупний військовий бюджет країни збільшиться майже в півтора раза. Вимушений балансувати на тонкій межі між агресивною Росією, Заходом та Китаєм, президент Касим-Жомарт Токаєв шукає союзників і знаходить їх. У квітні до Казахстану приїжджав міністр оборони КНР Вей Фенхе, і за підсумками його візиту було досягнуто домовленості щодо зміцнення військової співпраці двох країн. У травні Токаєв вирушив до Анкари, де було підписано угоду про виробництво турецьких безпілотників.

14:29 Європейська спілка мовників постановила провести Євробачення–2023 у Великій Британії від імені цьогорічного переможця – України. Домовленість схвалено на рівні EBU, "Суспільного" та BBC. "Пісенний конкурс Євробачення–2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей – миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту", – прокоментував голова правління суспільного мовника Микола Чернотицький.

13:36 Три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" прибули в Україну і перейшли на озброєння ЗСУ. Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Ми очікуємо перших п'ятнадцять «Гепардів». Три сьогодні заїхало в Україну, і вони вже в розпорядженні ЗСУ", – сказав Резніков.

12:55 Дії Росії проти українців є геноцидом, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Світ не може мовчати про це. Разом із міжнародними партнерами, юристами та експертами ми збираємо всі необхідні докази для притягнення Росії, російського керівництва та російських військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії", – написав Кулеба у статті для Der Spiegel. Голова МЗС зазначив, що протягом століть російські еліти культивували уявлення про російську перевагу та винятковість, а також шовінізм, псевдомесіанство і токсичну маскулінність. "Зовнішньо, і стосовно українців як національної групи, ця загальна політика ненависті та шовінізму набула геноцидного характеру. Це призвело до реального заохочення до знищення і знищення членів української національної групи під час збройної агресії. Українцям пропонують вибір: відмовитися від української ідентичності або бути знищеними", – цитує Інтерфакс-Україна.

12:43 Китай зупинив інвестиції в Росію в рамках проєкту «Один пояс – один шлях», повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Green Finance & Development Center. Загалом фінансування та інвестиції на цей проєкт за підсумками першого півріччя 2022 року становили 28,4 млрд доларів, із них у Росію не потрапило нічого – при тому, що за перше півріччя минулого року з 27,4 млрд доларів цього проєкту на Росію припадало 2 млрд доларів.

11:55 Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника голови Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі глави держави №528/2022 від 25 липня. За Віктора Януковича Демченко працював першим заступником міністра закордонних справ. Був куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь у нараді Кабінету Міністрів 21 листопада 2013 року, на котрій приймали рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію. За Порошенка і Зеленського брав участь у переговорах із РФ у "мінському форматі".

11:31 Збройні Сили України обстріляли російський катер П-275 типу "Раптор" із Bayraktar TB2. Про це повідомив радник голови Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук. З його слів, пошкоджений катер евакуювали в один із підконтрольних Росією портів. "Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", – прокоментував Братчук.

10:57 Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер наполягає на тому, що під час переговорів із Росією не можна поступатися територіями, окупованими після початку повномасштабної війни. Про це він заявив у інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. "У нинішній ситуації лідери демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися, а від чого вони не готові відмовитися за жодних обставин", – сказав Кіссінджер. На його переконання, переговори можуть відбуватися лише за "повної співпраці" з жертвами агресії – керівництвом і народом України. "Здача української території не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території", – заявив колишній держсекретар, слова котрого переказує "Німецька хвиля".

10:35 Офіційні служби Польщі вперше підтвердили, що передали Україні партію танків PT-91 Twardy. Ця інформація уявнилася під час інтерв'ю прессекретаря Аґенції з питань озброєння Кшиштофа Платека проєктові Wolski o Wojnie. Він сказав, що "пробіл у певній кількості PT-91 – щодо нього я не можу сказати кількість – буде заповнений повністю, і навіть з подвоєною силою". До цього інформація про можливість передачі цих танків з'являлася лише у неофіційних джерелах, зазначає Defense Express.

10:08 Служба безпеки України заявила про ідентифікацію колаборантів і зрадників, які вступили до окупаційного репресивного органу ("МВД РФ") на Херсонщині. Окупаційна міліція виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів – через масові репресії, переслідування і незаконні затримання. Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу "Беркут". Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

09:43 Управління стратегічних комунікацій ЗСУ уточнило інформацію про кількість ліквідованих росіян під час обстрілу бази РФ в готелі у місті Красний Луч: згідно з даними Страткому, загинуло до сотні окупантів.

09:29 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 39 700 (+180) осіб, танків – 1730 (+8) од., бойових броньованих машин – 3950 (+8) од., артилерійських систем – 876 (+7) од., РСЗВ – 257 (+2) од., засобів ППО – 116 (+3) од., літаків – 222 (+1) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5) од., автомобільної техніки – 2832 (+9) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 73 (+0) од., крилатих ракет – 174 (+4) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

50,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

22,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,2% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,4% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

23,1% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

17,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:07 Вночі російська армія обстріляла місто Чугуїв на Харківщині. "Зруйновані цивільні об'єкти – чергова школа та будинок культури, де перебували мирні жителі. Наразі рятувальники розбирають завали, а отже, кількість постраждалих уточнюватиметься", – написала Мінаєва на своїй сторінці у Facebook.

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою: чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході.

18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод із ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною. Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

На додаток до добре документованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує зазнавати труднощів через вилучення та ремонт тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні.

08:11 Львівський вокзал у перші дні війни приймав сто тисяч людей на добу, тоді як до війни – п'ять тисяч, розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, додавши, що з 24 лютого Укрзалізниця почала працювати за новими правилами, які допомогли врятувати мільйони людей: "Ми прийняли рішення, що пасажири можуть їхати без квитків, першочерговість посадки надавалась жінкам та дітям. Ми розуміли, що потрібно дати можливість людям виїхати, ми розуміли, що комфорт менш важливий, ніж життя. Тепер евакуаційний потік спадає. Винятками є міста, які обстрілює ворог. Так, наприклад, Укрзалізниця додала ще один поїзд для евакуації з Нікополя. Але зараз є більш важливе завдання – повернути всіх охочих українців додому".

08:04 Плани Росії щодо експорту своїх озброєнь до Африки руйнуються через втрати російської армії у війні проти України, відзначає Foreign Policy з посиланням на представників Пентагону і розвідки США. Це може призвести до початку домінування на ринку Африки конкурентів Росії, таких як Китай та США.

За підрахунками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, на Росію припадає майже половина основного експорту озброєнь до Африки – переважно вона постачає зброю до Алжиру, Єгипту, Судану та Анголи. Експерти кажуть, що чиновники в африканських країнах дедалі більше переймаються отриманням запчастин для систем радянської доби, які активно використовуються в Україні.

У Пентагоні вбачають серйозні наслідки для оборонно-промислової бази Росії через санкції США та Заходу, які вже підірвали здатність Кремля поповнювати запаси складних деталей, таких як системи наведення та мікрочіпи, що використовуються у високоточних боєприпасах.

07:54 Вночі російські війська обстріляли три громади в Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікопольському районі ворог випустив до 40 реактивних снарядів РСЗВ по Марганецькій та Мирівській громадах, пошкоджено 6 приватних будинків та газогін, постраждала 10-річна дівчинка.

У Дніпровському районі дві ракети влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді, зайнялися два ангари, пожежу загасили, ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду, жертв та руйнувань нема.

07:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області. На Слобожанському напрямок ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування Сил оборони у бік державного кордону. На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаційного удару біля Прудянки, Петрівки та Явірського. На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження позицій підрозділів Сил оборони із застосуванням усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля. На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. А авіаудари – неподалік Григорівки і Серебрянки. Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку, з метою руйнування оборонних позицій, ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська. Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено. З метою сковування дій наших військ здійснював обстріли позицій із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченкового, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою. На Південнобузькому напрямку відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Ворог здійснює інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА. Також завдав авіаційного удару неподалік Білогірки. За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

06:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Українська влада все частіше визнає проведення українських контрнаступальних операцій у Херсонській області.

• Кремль стикається зі зростаючою (хоча все ще дуже обмеженою) внутрішньою незгодою з боку етнічних меншин, які непропорційно несуть тягар російської війни в Україні.

• 24 липня російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

• За минулий тиждень українські удари пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до Херсона.

• Російські війська здійснили обмежені наземні штурми в Херсонській області.

• Кремль продовжив створення регіональних добровольчих батальйонів і використовує приватні військові компанії для набору військовослужбовців для створення боєздатності.

• Російська окупаційна влада продовжувала створювати умови для проведення референдумів про анексію на окупованих територіях і залучає російських цивільних для для відновлювальних робіт.

Інформація NASA про пожежі над Донбасом, 15–23 липня

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":