151-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:18 28 липня "Укрпошта" випускає нову марку із патріотичної серії - "Доброго вечора, ми з України".

11:50 Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що росіяни завдали удару по одеському порту в суботу. Захарова стверджує, що ракети цілилися в військовий об'єкт - український катер. Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Туреччини заявляло, що росіяни запевняли Анкару в тому, що не здійснювали обстрілів порту.

11:19 В окупованій російськими окупантами Каховці пролунало кілька вибухів у різних частинах міста. Зокрема, повідомляють про ракетний удар поблизу ГЕС перед дамбою. Журналіст із Херсона Іван Антипенко прокоментував: "Це вже другий удар в цьому місці за два дні... Йдеться про пошкодження дорожного покриття на мосту на під’їзді до ГЕС зі сторони села Козацьке, а не про саму ГЕС".

11:01 Видання "РІА Мелітополь" опублікувало знимки пошкодженої залізничної інфраструктури після ранкового удару ЗСУ по району. Цей шлях використовувався окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку Василівки і Токмака.

10:46 Повітряні сили України відбили на Хмельниччині ракетний удар, який нині близько дев'ятої години російські війська завдали з акваторії Чорного моря, збивши три ракети "Калібр", повідомило Повітряне командування "Захід".

10:43 Сполучені Штати Америки готові передати Україні до трьох десятків реактивних систем залпового вогню, заявив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт в інтерв’ю "Радіо Свобода". "Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших [країн]. Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для оборони України зараз необхідно 50 установок HIMARS та ракетних систем M270, а для наступу – 100 таких систем.

10:22 За вчора знищено чотири склади боєприпасів і три бази росіян, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Це, зокрема, бази та склади в Кадіївці (Луганщина) і у Горлівці (Донеччина); склади в Донецьку і в Макіївці, базу в Таврійську (Херсонщина).

10:03 В ООН прискають, кажуть джерела The New York Times, що Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси "можливо технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України, оскільки вона не зобов’язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіяні для експорту зерна.

09:55 У Мелітополі та поблизу міста вночі лунали потужні вибухи, написав міський голова Іван Федоров. Клуби диму піднімаються з аеродрому Мелітополя, було чутно вибухи на схід від міста - поблизу села Костянтинівка. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м. Василівка та м. Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.

09:42 Поблизу Лисичанська під обстріл потрапив російський ОМОН із Сахаліна, знищено щонайменше 12 російських спецпризначенців, багато поранених; у Кадіївці на Луганщині українська артилерія зруйнувала казарму з військовими, втрати росіян уточнюються, повідомили в СтратКомі ЗСУ.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На Донбасі дрібномасштабні російські наступальні дії далі фокусуються на Бахмутському напрямку, але досягають мінімального прогресу.

20 липня 2022 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія розширила масштаби своєї «спеціальної військової операції» за межі самопроголошених "Луганської та Донецької народних республік." Лавров стверджував, що операція тепер включає нові додаткові райони, включно з українськими Херсонською та Запорізькою областями, внаслідок того, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності. Це майже напевно неправда. Росія не «розгорнула» свою війну; збереження довгострокового контролю над цими територіями майже напевно було початковою метою вторгнення. Росія вторглася в ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи законних незалежних референдумів принаймні з середини березня. Існує реалістична ймовірність того, що Лавров зробив коментарі, щоб прокласти шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька.

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 39 520 (+280) осіб, танків – 1722 (+14) од., бойових броньованих машин – 3942 (+13) од., артилерійських систем – 869 (+5) од., РСЗВ – 255 (+2) од., засобів ППО – 113 (+0) од., літаків – 221 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0) од., автомобільної техніки – 2823 (+3) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 73 (+1) од., крилатих ракет – 170 (+3) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено :

50,4% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,1% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

28,2% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

22,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

17,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших. На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії, зокрема, райони Чепіля, Богородичного та Адамівки. На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БпЛА. На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію. З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших. Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ймовірно, українські війська готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

• Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що генерал-полковник Сергій Кузовлєв є виконуючим обов'язки командувача Південним військовим округом.

• Російські війська проводили обмежені розвідувальні операції на схід від Бахмута та продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

• Кремль продовжив формування регіональних добровольчих батальйонів і, ймовірно, має намір сформувати 16 таких батальйонів до кінця липня.

• Російська окупаційна влада продовжує підготовку до референдумів щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації та посилює ізоляцію окупованих територій від неросійського інформаційного простору.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Ознак створення ударних угруповань не виявлено. Перед світанком шістьма ракетами з зенітно-ракетної системи С-300 завдано удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів відбулося займання складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Без жертв та постраждалих. Майже одночасно сімома крилатими ракетами типу “Калібр” та додатково з літаків стратегічної авіації Ту-22 двома ракетами Х-22 нанесено два удари по Кропивницькому по об’єктам військової та транспортної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару загинуло троє людей, відомо про 19 поранених. Противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка проводив наступальні дії. Успіху не мав. Із втратами відійшов. Протягом дня ворог ще кілька разів атакував. Ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки. Без наших втрат. Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. Без наших втрат. Чотирма крилатими ракетами типу “Калібр” атаковано Одещину. З акваторії Чорного моря ворог вдарив по Одеському морському торговому порту крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в елементи портової інфраструктури. Постраждав один з працівників порту. Інших втрат нема. Понад вечір, чотири крилатих ракети типу “Калібр” ворог спрямував і на Миколаїв. В результаті повністю зруйновано заклад освіти декілька садиб, пошкоджені приватні будівлі, виниклу пожежу приборкали рятувальники. Під завалами опинився місцевий мешканець, йому допомогли вибратися сусіди. Інформація щодо точної кількості постраждалих цивільних осіб уточнюється. Також триває фіксація руйнувань. Наразі відомо, що вщент знищено декілька автомобілів, вибуховою хвилею винесло шибки у багатоквартирних будинках. Інформація уточнюється. Нашою авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються. Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, 3 танки Т-62, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», гармата «Мста-Б», броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Два ракетоносія готові до нанесення ракетних ударів 16-ма «Калібрами», неподалік чатує 1 вдк. Загроза ракетних ударів залишається актуальною до всіх областей півдня України.

00:17 Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування української армії на Херсонщині триває. "Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом «шапкозакидательство»... Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області", –сказав Зеленський.