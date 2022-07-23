150-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:57 Міністерство закордонних справ вважає ранковий ракетний удар росіян по порту в Одесі плювком на домовленості про експорт українського зерна, досягнуті в Стамбулі. "Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", – заявив Ніколенко. Михайлівська площа закликала ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору. "Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", – застеріг Ніколенко.

12:56 Росіяни атакували ракетами Одеський морський торговий порт, в якому зберігали зерно, безперешкодний експорт якого через цей порт учора загарантувала Росія. Дві крилаті ракети типу "Калібр" збили сили протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. У пресслужбі Міністерства аграрної політики підтвердили, що в порту було зерно.

12:39 Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. "Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР", "ДНР", – прокоментував Зеленський у twitter.

12:22 Оприлюднено тексти підозр заарештованому колишньому начальника управління СБУ в Криму Олегу Кулінічу. За невстановлених слідством обставин керівником 9-го (“українського”) управління Департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Іґорем Чумаковим створено злочинну організацію, до складу якої ввійшли співробітник 1-го відділу 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ РФ Алєксандр Чуліндін, кадровий співробітник Департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ РФ Маріна Терентьєва, колишній заступник секретаря РНБО України Володимир Сівкович, співробітник СБУ Олег Кулініч та інші поки невстановлені особи з представників російської влади та громадян України, завдання якої було провадити розвідувально-підривну роботу проти України, збирання і передачі в Росію інформації, що становить державну таємницю України, а також підбурювання громадян України до державної зради.

Безпосередньо організовувала та здійснювала збір, аналіз і передачу інформації, що становить державну таємницю України, росіянка Терентьєва, яка, будучи кадровим працівником ФСБ, має посаду-прикриття — є членом Союзу журналістів РФ і позаштатним фотокореспондентом інформаційного агентства “ИТАР-ТАСС”.

У свою чергу, Сівкович керував діяльністю Кулініча та залучених ним осіб щодо збору і передачі інформацію, яка становила оперативний інтерес ФСБ.

Кулініч, маючи доступ до держтаємниці, безпосередньо збирав необхідну інформацію як особисто, так і через залучених осіб.

Члени цього угруповання, зокрема Кулініч, впливали на кадрові й управлінські рішення у структурі СБУ та сприяли приховуванню від СБУ та керівництва держави України планів РФ щодо нападу 24 лютого з території окупованого Криму на материкову частину України та ін.

12:18 Росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що дві ракети збили силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Пресова служба Міністерства аграрної політики повідомила "Суспільному", що в порту було зерно. "Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", – розповів чиновник.

11:49 Унаслідок ворожих ракетних ударів по Кропивниччині в суботу загинуло троє людей, зокрема військовослужбовець. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. "Наразі тривають рятувальні роботи, надається необхідна допомога постраждалим. Постраждали і військовослужбовці. Дев'ятеро з них поранені, один загинув. Два працівники відомчої охорони – охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули", – сказав Райкович в етері національного телемаратону.

11:13 Внаслідок обстрілів російських військ зруйновано чи пошкоджено 129 об’єктів культурної спадщини, з яких 22 пам’ятки національного значення, пошкоджено 105 об’єктів цінної історичної забудови та 149 релігійних споруд, з яких 50 перебуває на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

У Маріуполі росіяни знищили унікальні мозаїчні панно Алли Горської "Дерево життя" та "Боривітер" в інтер'єрі ресторану "Україна" 1967 року.

Після вбивства Алли Горської в 1970 році влада хотіла знищити панно "Дерево життя", однак головний архітектор Маріуполя Бочаров та художник-монументаліст Костянтинов сховали роботи Горської за простінком, вимурованим із цегли. Панно «Дерево життя» занесено до списку культурних надбань ЮНЕСКО.

10:42 За оцінками розвідки США, українські сили знищили HIMARS-ми понад сотню «важливих» російських цілей. У новому пакеті американської допомоги на 270 мільйонів доларів є ще чотири системи HIMARS. Українські військові розгорнули щонайменше вісім HIMARS, ще чотири в процесі розгортання, – отже в України буде 16 одиниць цієї системи. Крім того, Україна розгорнула шість ракетних систем середньої та великої дальності з Німеччини та Британії.

На додаток до HIMARS оголошений у п’ятницю пакет безпеки включає негайне постачання ракет, 360 тисяч снарядів артилерії та протиброньових систем. Друга частина пакету – до 580 дронів Phoenix Ghost – почне надходити наступного місяця. Офіційні особи США заявили, що українські сили використали попередню партію з понад 100 безпілотників із великим ефектом проти російської бронетехніки, і тепер мета полягає в постійному їх поповненні.

10:12 Ізраїль знищив у передмісті сирійської столиці Дамаска завод іранських безпілотників, які хотіла купити Росія, повідомляють моніторингова група SOHR та The Jerusalem Post.

10:09 На закритій міжвідомчій нараді у Кабміні розглядають кримінальне покарання за отримання російського паспорта, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

10:05 Росія до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів та ще один корпус у Нижньогородській області, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Стосовно цих так званих добровольчих, патріотичних батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь порядка 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна – 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками – порядка 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальон. Москва. Санкт-Петербург – усі суб’єкти РФ. Це все йде через воєнкомати і перебуває під контролем держави. Озброєння, формування, бойове злагодження, і відповідно, вже застосування на фронті на нашій території. Крім того, Росія зараз формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб. Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію."

10:00 Адміністрація президента США поки що утримується від затвердження українського запиту на бойові безпілотники великої дальності, побоюючись, що дрон та його високочутливі технології можуть опинитися в руках Росії, повідомляють джерела The Wall Street Journal.

09:51 Литовська залізниця (LTG Cargo) від вчора відновила, відповідно до роз'яснення Європейської комісії, транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу. Автомобільні перевезення залишаються під забороною.

09:49 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 39 240 (+240) осіб, танків – 1708 (+4) од., бойових броньованих машин – 3929 (+9) од., артилерійських систем – 864 (+1) од., РСЗВ – 253 (+2) од., засобів ППО – 113 (+0) од., літаків – 221 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1) од., автомобільної техніки – 2820 (+17) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 72 (+0) од., крилатих ракет – 167 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено :

50,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,0% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

28,0% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

22,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

17,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом останніх 48 годин точаться запеклі бої, оскільки українські війська продовжують наступ проти російських військ у Херсонській області, на захід від річки Дніпро. Ймовірно, Росія намагається уповільнити українську атаку артилерійським вогнем вздовж природного бар’єру річки Інгулець, притоки Дніпра.

• Водночас лінії постачання російських військ на захід від Дніпра знаходяться під дедалі більшою загрозою. Чергові українські удари спричинили додаткові пошкодження ключового Антонівського мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт, станом на 22 липня 2022 року він був відкритий для руху.

• Заяви українських посадовців, що Росія готується побудувати альтернативний, військовий понтонний міст через Дніпро перевірити не вдалося. Російська армія надає першочергову увагу підтримці своїх військових мостів, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде операцією з дуже високим ризиком. Якби переправу через Дніпро було унеможливлено, і російські війська в окупованому Херсоні були б відрізані, це би було значною військовою та політичною невдачею для Росії.

09:30 Вночі російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Червоногригорівську громаду обстріляли з "Градів", випустили до 20 снарядів, минулося без жертв та руйнувань.

У селі Ганнівка Широківської громади обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали.

У Великій Костромці Зеленодольської громади внаслідок обстрілу кілька вулиць без світла, жертв немає.

09:25 На базі російської військової техніки в окупованій Кирилівці Запорізької області (на узбережжі Азовського моря, 130 км від лінії фронту) вночі о третій та п'ятій лунали вибухи, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров: після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району загарбники почали звозити свою військову техніку, зокрема і до Кирилівки.

09:09 Російські загарбники вранці близько 04:20 завдали шістьма ракетами С-300 удару по Миколаєву, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих.

09:01 Росіяни вночі обстріляли Кропивницький, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович: "13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3)". Ракети поцілили в інфраструктурні об’єкти за межами міста, зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Є загиблі і поранені.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог обстріляв село Миколаївка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області. На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове. Також активних дій з боку противника не відзначається на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів. Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки. На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення. Поза пунктами базування перебувають два ворожих носія крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Українська штурмова і армійська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують завдавати ударів по ворожих опорних пунктах, складах і скупченнях сил окупантів на визначених напрямках.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сполучені Штати анонсували додатковий пакет безпеки для України на 270 мільйонів доларів.

• Українські посадовці повторили, що вони використовують механізми моніторингу для відстеження та обліку поставок західної зброї на українські лінії фронту.

• Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на схід і південь від Бахмута.

• Російські війська безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

• Українські сили вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

• Російські війська здійснили локалізовані наземні атаки поблизу межі Херсонської а Миколаївської областей.

• Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що новосформований чеченський батальйон «Захід-Ахмат» не буде негайно введений в Україну і залишиться в Чечні.

• Глава "ДНР" Денис Пушилін підписав угоду про співпрацю з окупаційним главою Харківської області, яка свідчить про намір Кремля інтегрувати Харківську область до складу Російської Федерації.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує оборонятися, намагаючись утриматися на зайнятих рубежах за рахунок обстрілів реактивними системами залпового вогню і авіаційних ударів. Вдень парою ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 атаковано околиці Андріївки. Без наших втрат. Надвечір 60-ма реактивними снарядами РСЗВ “Град” обстріляно село Канівське на Запоріжжі. Влучання по відкритій прибережній місцевості та островах в Дніпрі. Втрат та руйнувань нема. Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерами нанесено 4 удари по 2 ворожим опорним пунктам на Херсонщині і по скупченню ворожої сили та техніки на Миколаївщині. Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню «Град», 3 БТР-82, 2 самохідних потужних гармати "Піон", 6 одиниць автотехніки та складу з боєприпасами. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються. У Херсоні окупаційна влада, не маючи підтримки населення шукає «спеціалістів», які могли б працювати на захоплених підприємствах. Для цього окупанти навіть «відновили роботу» в захопленому ними Центрі зайнятості. А серед молоді намагаються насаджувати проросійський світогляд через так зване «військово-патріотичне виховання». Одночасно, побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя. В штормовому Чорному морі продовжують чатувати два ракетоносці з 16-ма «Калібрами», кількість вдк збільшилась до двох.

00:11 Президент України Володимир Зеленський привітав досягнення домовленостей про експорт українського зерна. "Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні. Президент також підкреслив, що це "чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні".