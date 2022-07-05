Єврейське агентство «Сохнут» виганяють з Росії.

Воно надає допомогу під час репатріації до Ізраїлю.

 

 

Російська влада зажадала від керівництва Єврейського агентства «Сохнут», яке займається допомогою у репатріації до Ізраїлю, припинити свою діяльність на російській території. Про це повідомила газета The Jerusalem Post. Офіційного підтвердження російської влади щодо цього поки що не надійшло.

 

Офіційні особи агентства підтвердили виданню отримання листа від російського Міністерства юстиції, а також зазначили, що офіс організації в Єрусалимі готує відповідь і проводить консультації з МЗС Ізраїлю та канцелярією ізраїльського прем'єрміністра. Отримання офіційного повідомлення про припинення діяльності «Сохнута» підтвердило також ізраїльське Міністерство репатріантів та інтеґрації.

 

Ізраїльський високопоставлений дипломатичний чиновник анонімно повідомив у коментарі для видання: «Ми не зовсім розуміємо арґументацію. Росія стверджує, що єврейське агентство незаконно збирало інформацію про російських громадян".

 

Вимога російської влади прозвучала на тлі напруженості між Ізраїлем і Росією, яка зростає, через ізраїльську позицію щодо російського вторгнення в Україну. Єрусалим відкрито підтримує Київ, а також президента України Володимира Зеленського. У понеділок МЗС Росії також звинуватило Ізраїль в авіаударах по Сирії, та назвало їх «неприйнятними».

 

«Сохнут» надає допомогу під час репатріації до Ізраїлю. У разі реалізації вимог Москви агентство вперше за 30 років не зможе надавати такі послуги у РФ. The Jerusalem Post зазначає, що припинення роботи агентства в Росії обернеться складнощами для російських євреїв, які бажають еміґрувати. Багато хто з них побоюється, що після закриття організації їм буде закрито виїзд з Росії.

05.07.2022

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