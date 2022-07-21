В Тернополі вирішили привести до ладу укриття.

У Тернополі міська влада та поліція провели нараду з головами ОСББ й управителями багатоквартирних будинків щодо приведення в належний стан укриттів у місті для населення.

«Ми є свідками того, що росія стає ракетним терористом, знищуючи мирне населення та бомбардуючи мирні міста. Сьогодні першочергове завдання — зробити максимальну кількість укриттів та переробити діючі приміщення, де це можливо, відповідно до норм під укриття. Мешканці мають бути убезпечені як у нічний час, так і в денну пору доби. Літня пора також дозволяє проводити ремонти і створювати нові укриття у закладах дошкільної освіти та школах. Будуть нові укриття і в центральній частині міста, — розповідає міський голова Сергій Надал. — На нараді поставлено завдання управителям будинків, зокрема ЖЕКам та ОСББ, очистити укриття від сміття та ознакувати захисні споруди. По місту також будуть встановлені дорожні вказівники зі зазначенням адрес укриттів».

Нагадаємо, що на сайті Тернопільської міської ради (в рубриці Е-сервіси) розміщено інтерактивну карту захисних споруд, на якій можна переглянути місця укриттів.

Важливо, що в жодному разі підвальні приміщення будинку не можуть бути зачинені під час сигналу повітряної тривоги, відтак для цього повинна бути відповідальна людина, яка їх відчинить. Для проведення впорядкування сховищ управителям будинків надано час, згодом виконані роботи перевірятимуть спільно з ДСНС та поліцією.

Винятком, коли укриття може бути закрите для сторонніх осіб, є медичні заклади, адже вони призначені для медперсоналу і хворих, а також дитячі садочки, які використовують виключно для евакуації дітей під час відвідування закладу дошкільної освіти.