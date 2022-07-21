Річки Прикарпаття критично обміліли.

У найближчі сім днів мешканцям Івано-Франківської області варто бути готовими до спеки, яка сягатиме +33 °C. Зараз на п'яти річках Прикарпаття спостерігається критичне маловоддя, – розповіла начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення обласного центру з гідрометеорології Тетяна Атаманюк у коментарі Суспільному.

За її словами, маловоддя зафіксували на річках Лукві, Лімниці, Вороні, Дністрі та Бистриці Надвірнянській. На деяких ділянках русел цих річок зараз протікає від 2% до 19% від нормального об’єму води. Тетяна Атаманюк вважає, що це наслідок не тільки літньої спеки, а й малосніжних зим та малої кількості опадів восени.

"Дефіцит опадів, малосніжність призводять до обміління річок. І на цей час у Дністрі, в районі Галича та Заліщиків, спостерігається критичне маловоддя. Це уперше на моїй пам’яті настільки обміліли ці великі річки", – каже синоптикиня.

За словами Тетяни Атаманюк, рівень річок може змінитися після очікуваних грозових дощів 24 липня, але до цього часу в найближчі три дні буде спекотно – від +28 °C до +33 °C.

"27 липня ми знову очікуємо циклонічний процес, і знову буде зниження температури до +27 °C. Якщо температура після холодного фронту підніметься, то незначно – щонайбільше +28–+29 °C. І знову — зниження. Тобто сухого тривалого спекотного періоду ми не очікуємо", – прогнозує вона.