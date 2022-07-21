Річки Прикарпаття критично обміліли.

 

У найближчі сім днів мешканцям Івано-Франківської області варто бути готовими до спеки, яка сягатиме +33 °C. Зараз на п'яти річках Прикарпаття спостерігається критичне маловоддя, – розповіла начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення обласного центру з гідрометеорології Тетяна Атаманюк у коментарі Суспільному.

 

 

За її словами, маловоддя зафіксували на річках Лукві, Лімниці, Вороні, Дністрі та Бистриці Надвірнянській. На деяких ділянках русел цих річок зараз протікає від 2% до 19% від нормального об’єму води. Тетяна Атаманюк вважає, що це наслідок не тільки літньої спеки, а й малосніжних зим та малої кількості опадів восени.

 

"Дефіцит опадів, малосніжність призводять до обміління річок. І на цей час у Дністрі, в районі Галича та Заліщиків, спостерігається критичне маловоддя. Це уперше на моїй пам’яті настільки обміліли ці великі річки", – каже синоптикиня.

 

 

За словами Тетяни Атаманюк, рівень річок може змінитися після очікуваних грозових дощів 24 липня, але до цього часу в найближчі три дні буде спекотно – від +28 °C до +33 °C.

 

"27 липня ми знову очікуємо циклонічний процес, і знову буде зниження температури до +27 °C. Якщо температура після холодного фронту підніметься, то незначно – щонайбільше +28–+29 °C. І знову — зниження. Тобто сухого тривалого спекотного періоду ми не очікуємо", – прогнозує вона.

 

21.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Робот, що пізнає своє тіло
Адаптивна машина розвинула просту форму самосприйняття та самооцінки.
21.07.22 | | Наука
Уламки війни в мистецькому підземеллі
Наталія ФЕДОРИШИН
Відчути, яка війна на дотик, і зібрати кошти для підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, – у Івано-Франківську відкрили виставку фотографій та бойових трофеїв "Війна очима гірського штурмовика".
20.07.22 | | Галичина
147-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої біля Івано-Дар’ївки (Донецький напрямок), Берестового, Вершини і Новолуганського (Бахмутський напрямок). Російський агресор наступав на Микільське (Новопавлівський напрямок), успіху не мав, відійшов. У підрозділах ворога відзначається нестача боєприпасів, продуктів.
20.07.22 | | Україна
Патріотизм à la Моравецький
Павел Смоленський
Сповідуваний Путіним «русский мир» є ідеєю розширення москальського самодержавія, проти чого нині – як колись УПА – бореться Україна
19.07.22 | | Дискурси
146-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Краматорському напрямку тривають бойові дії біля Григорівки, ворожий штурм поблизу Спірного успіху не мав, як і на Семигір’я, Вершину, Покровське та Вуглегірську ТЕС (Бахмутський напрямок), Гусарівку (Слов’янський) і Уди (Харківський)
19.07.22 | | Україна
Статусні речі мають зворотну дію
Розповідати про дорогі подорожі － в певних випадках це може забезпечити переваги, проте не тоді, коли потрібно справити враження готової до співпраці людини.
18.07.22 | | Наука
Пам'яті Віри Вовк
Істинне те, що залишимо для світу, те, що хочемо дати Україні, адже для неї ми народилися українцями.
18.07.22 | | Галичина
Дорж Бату презентує роман «Коко 2.0» у Львові
Це історія про те, як змінюються епохи й континенти, життєві цінності і правила гри. Нестримна фантазія автора, цікаві історичні факти, влучні та дотепні ілюстрації, а також QR-коди, що доповнюють реальність книжки, занурюють читача у вир крізьчасової пригоди.
18.07.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.