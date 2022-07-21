148-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:33 Вночі близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300, завдавши значних руйнувань, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення

09:30 Міністерство фінансів США планує до грудня 2022 року встановити обмеження ціни на російську нафту, заявив заступник глави відомства Адевале Адейемо: "Ми йдемо за тим, що зробили європейці. Вони представили ідею обмеження цін, але також заявили, що до грудня планують запровадити заборону страхування суден з російською нафтою. Наша мета — переконатися, що коли ця заборона на страхування набуде чинності, ми додамо до неї цінову стелю. Це допоможе знизити світові ціни на енергоносії та дозволить російській енергії надходити на ринок."

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що коли ці ціни будуть нижчими від витрат для виробництва нафти, то Росія перестане постачати нафту на світовий ринок.

Знайомі із ситуацією джерела стверджують, що гранична ціна, яка обговорюється на Заході, - це 40-60 доларів за барель. На таких рівнях нафтові котирування перебували у 2015-17 рр., а у 2020-му, на тлі пандемії, падали значно нижче: ціна російського Urals – опускалася нижче за 10 доларів за барель.

09:09 На схід від Мелітополя близько півночі було чутно вибухи, виникла пожежа в районі Вознесенки, повідомив мер Іван Федоров.

08:59 За оцінками ЦРУ, втрати росіян досягли близько 15 тисяч вбитих і, можливо, втричі більше поранених, оголосив директор ЦРУ Вільям Бернс. За його оцінкою, втрати ЗСУ дещо менші. На питання про стан Путіна Бернс відповів: "Ходить багато чуток про стан здоров'я президента Путіна, але наскільки ми можемо судити, він навіть надто здоровий".

08:44 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські та сепаратистські сили продовжують спроби невеликих штурмів уздовж лінії фронту на Донбасі. Російські війська, ймовірно, наближаються до Вуглегірської ТЕС, другої за величиною електростанції України, що за 50 км на північний схід від Донецька.

Росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, наприклад електростанцій. Проте, ймовірно, вона також намагається прорватися у Вуглегірськ, щоб відновити темп на південному вузлі свого просування до ключових міст Краматорська та Слов’янська.

08:41 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку БпЛА в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка. На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають. На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка. Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках ворог удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснює ведення розвідки БпЛА. Ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії систематично обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України. За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил російської федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нинішній російський наступ, ймовірно, призведе до незначних територіальних здобутків на північний схід від шосе E40 на Донеччині, перш ніж досягне кульмінації вздовж цієї траси.

• Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія прагне розширити територію України за межі Луганської та Донецької областей, підтверджуючи оцінку, що Кремль прагне захопити території за межами Донбасу.

• Російські війська відновили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та в районі міст Донецьк – Авдіївка.

• Російські війська продовжували локалізовані наземні наступи на схід від Сіверська та досягли незначних успіхів на північний схід від Бахмута.

• Українські війська завдали другий поспіль високоточний удар по Антонівському мосту – головній логістичній артерії Росії на схід від Херсона.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, пропагує останні українські високоточні удари та партизанську діяльність, щоб створити умови для масової депортації громадян України на територію Росії.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":