У школах Львова ремонтують та облаштовують укриття. Мерія виділила на це 48,5 мільйона.

 

У червні та першій половині липня у школах тривали обстеження укриттів. Відповідно до результатів, 84% навчальних закладів мають укриття, де саме тривають ремонти, а 16% –ні, тому зараз місто веде перемовини з районними адміністраціями, приватними установами, які є неподалік шкіл, щоби діти у разі небезпеки могли піти в їхні укриття.

 

 

На ремонт і облаштування укриттів у львівських навчальних закладах середньої освіти з міського бюджету скерували 48,5 мільйона гривень, – повідомив в.о. директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко у коментарі виданню Tvoemisto.tv.

 

За його словами, школи отримали від міста різні суми залежно від стану укриттів. «Йдеться про різні види робіт – є школи, де укриття більш готові, і коштів треба менше, а є такі, де ситуація гірша, а коштів треба більше. Згодом у кожному навчальному закладі додатково проведемо перевірку. Усі роботи мають завершити до початку нового навчального року, тобто до 1 вересня», – каже він.

 

Загалом зараз стан укриттів, якими у школах здебільшого слугують підвальні приміщення, різний. Справжні бомбосховища є лише у кількох школах Львова. «Мінімальними вимогами до укриттів у школах є стяжка, відповідне освітлення, обладнані санвузли, аптечка, якісно організовані безпекові заходи з боку педагогів», – пояснює Євген Бойко.

 

На запитання про те, чи відомі місту випадки, коли керівництво школи долучає батьків до збору коштів на облаштування укриттів, в.о. директора департаменту гуманітарної політики ЛМР зазначив, що скарги є і по кількох об’єктах уже проводять службові розслідування.

 

«Долучення батьків до облаштування чи ремонту укриттів може бути виключно за їхньої ініціативи. Керівництву школи строго заборонено збирати з батьків кошти на ремонт укриттів. Випадків достатньо, щоби провести службове розслідування», – зазначив він.

 

Нагадаємо, що з міркувань безпеки, зокрема під час повітряних тривог, закладам освіти рекомендують змішане навчання: поєднання очного та дистанційного. У школах може перебувати така кількість дітей та вчителів, яка може за потреби перейти в укриття.

 

20.07.2022

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