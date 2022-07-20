Батьки школярів Тернопільщини проти очного навчання в часі війни.

 

Лише 9% батьків на Тернопільщині підтримали відновлення з вересня очного навчання в школах, – повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, опираючись на результати опитування, проведеного органами місцевого самоврядування щодо форми навчання в закладах освіти.

 

 

"Більшість батьків розглядають дистанційну форму навчання (40–45%), очне навчання підтримують лише 9% батьків", – відзначила чиновниця.

 

Кінцеве рішення щодо того, як розпочнеться навчальний рік, приймуть 25 серпня.

 

Ольга Хома також повідомила, що понад 160 шкіл не мають власного сховища, а також приміщень поблизу, які можна було би використати як укриття. Тому ці заклади освіти розпочнуть освітній процес онлайн. Натомість 56% освітніх закладів (перевірено, станом на сьогодні, понад 60%) готові до початку навчального процесу офлайн. 

 

20.07.2022

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