147-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:16 Збройні Сили України відбили наступ росіян біля Білогорівки – села, котре останнім у Луганській області перебуває за межами окупації. Про це повідомив голова обласної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. З його слів, вночі русскіє обстрілювали Білогорівку з "Градів".

10:02 Російські агресори цієї ночі о 02:42 обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення, серед них четверо дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Найменшому пораненому усього три роки. Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток – пошкоджені.

09:41 Цього тижня Сполучені Штати Америки оголосять новий пакет допомоги, до котрого ввійдуть додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS, заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, українські сили утримують фронт.

19 липня 2022 року влада окупованого Росією Херсона повідомила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Пости в соціальних мережах показали явні бойові пошкодження проїжджої частини мосту.

Цілком імовірно, що міст залишається придатним для використання, але це ключова вразливість для російських сил. Це один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які Росія може постачати або вивести свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.

В цю територію входить політично і символічно важливе для Росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром зі шириною водного шляху зазвичай близько тисячі метрів. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

09:22 Росіяни завдали удару двома ракетами по Одещині, повідомив речник ОДА Одещини Сергій Братчук. Стріляли імовірно Х-59, із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами ППО, інша влучила у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає.

09:08 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 38 750 (+200) осіб, танків – 1700 (+9) од., бойових броньованих машин – 3905 (+13) од., артилерійських систем – 856 (+5) од., РСЗВ – 250 (+2) од., засобів ППО – 113 (+0) од., літаків – 221 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10) од., автомобільної техніки – 2775 (+8) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 70 (+0) од., крилатих ракет – 167 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено :

49,8% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

46,3% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,6% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

17,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка. На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки. На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському. Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки. Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов. На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет “Калібр”. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води. За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заклики російських націоналістів і провоєнних голосів до Кремля офіційно визначити операції в Україні як війну, провести загальну мобілізацію та досягти розширених територіальних цілей досягли кульмінації 19 липня: одні критикували Кремль, а інші стверджували, що Путін був весь час готувався до «сиріянізації» війни.

• Ймовірно, Кремль спробує незаконно приєднати до Росії окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області вже 11 вересня 2022 року.

• Російські мілітарні блогери підкреслили неспроможність російських повітряно-десантних військ воювати так, як вони тренувалися – критика, яка допомагає пояснити загальні провали Росії під час початкового вторгнення в Україну.

• Російські війська продовжували намагатися відновити наступальні дії на Слов'янськ з південного сходу Ізюма та в районі Барвінкового.

• Російські війська продовжували наземні атаки на схід від Сіверська і мали частковий успіх у наземних атаках на схід від Бахмута.

• Російська влада продовжує використовувати нетрадиційні джерела бойової сили, щоб уникнути загальної мобілізації.

• Російська окупаційна влада посилює правоохоронні заходи для захисту адміністративного контролю на окупованих територіях.

00:34 Президент України Володимир Зеленський привітав створення в парламенті спеціальної комісії для контролю за використанням озброєння, яке надають закордонні партнери. "Я хочу підкреслити: жодного ґрунту для будь-яких претензій до нашої держави щодо цього не було й немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів і тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.