Рік ув'язнення присудили мобілізованому, який відмовився воювати.

Личаківський районний суд позбавив на рік волі мобілізованого військовослужбовця, який відмовився брати участь у бойових діях. За інформацією видання zaxid.net, старший лейтенант Вадим Музиканський пояснив суду, що не мав військового досвіду і боявся їхати у зону бойових дій.

 

Вадима Музиканського мобілізували в кінці лютого, а вже 7 березня його зарахували до 5 прикордонного загону ДПСУ, який бере участь у бойових діях, і він одразу написав заяву про те, що відмовляється нести службу. А під час судового засідання, яке відбулося 13 липня, Вадим Музиканський пояснив, що проходив службу в Національній академії сухопутних військ у Львові, під час якої він «працював лише з документами та забезпечував робочу діяльність службової техніки».

 

«У нього немає військового та бойового досвіду, він себе не вважає справжнім військовослужбовцем, який готовий обороняти свою державу. Також підтвердив, що він письмово відмовився виконати наказ голови Державної прикордонної служби, оскільки через свій страх боявся відправлятися на схід України та приймати участь у бойових діях», – вказано у судовому вироку.


Вадим Музиканський заявив про щире каяття і попросив суд не карати його суворо. Суддя Роман Грицко, який розглядав цю кримінальну справу, визнав Музиканського винним у непокорі та умисному невиконанні наказу в умовах воєнного стану. Вирок суду – позбавлення волі на рік – набуде чинності за 30 днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений в апеляції.


 

19.07.2022

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