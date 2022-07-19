Брюссель розпочав перемовини з Тіраною і Скоп'є про вступ до ЄУ.

Щойно напередодні влада Північної Македонії погодилася внести до конституції країни поправку, щоби зняти заперечення Болгарії проти її членства в ЄУ

 

 

У Брюсселі у вівторок, 19 липня, розпочалися перемовини з Албанією та Північною Македонією про вступ цих балканських країн до Європейської Унії. Про це повідомила на своєму сайті газета Die Zeit. На зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прибули прем'єр-міністри Албанії та Північною Македонією – Еді Рама (Edi Rama) та Дімітар Ковачевський (Dimitar Kovacevski). Північна Македонія отримала статус кандидата в Євроунії ще 2005 року, Албанія – 2014 року.

 

«Люди з Албанії та Північної Македонії заслуговують на це (вступ до ЄУ, – ред.)», – впевнено заявила Урсула фон дер Ляєн під час спільного виступу з главами урядів обох країн у Брюсселі. За її словами, обидві країни вже продемонстрували «багато стратегічного терпіння». Керівниця Єврокомісії високо оцінила «незліченні реформи», які обидві країни провели, наприклад, у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Однак зауважила, що судові системи обох країн все ще мають бути перебудовані відповідно до вимог ЄУ. «А з організованою злочинністю потрібно боротися активніше», – наголосила фон дер Ляєн.

 

«Ми готові до Європейської Унії. Наша країна хоче продемонструвати позитивний приклад найшвидшої інтеґрації країни-члена в Євроунію так само, як ми найшвидше інтеґрувалися в НАТО», – наголосив прем'єр Північної Македонії Дімітар Ковачевський.

 

Албанський прем'єр Еді Рама подякував фон дер Ляйєн, а також ексканцлерці ФРН Анґелі Меркель. «Обидва німецькі політикині невтомно боролися за Балкани», – пояснив він.

 

Тим часом верховний представник ЄУ із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель назвав початок перемовин із двома державами «великим проривом», який «матиме значення не тільки для них самих, а й для Західних Балкан та ЄУ в цілому». Він нагадав, що статус кандидата Скоп'є набуло 17 років тому, відтоді було «виконано велику роботу».

 

«Ми живемо за часів великих геополітичних змін, тектонічних змін… Поза сумнівами, ми перебуваємо на перехресті історії і є свідками змін у нашому геостратегічному оточенні. І ви є його частиною», – зазначив Боррель. Він наголосив, що європейці можуть «йти вперед тільки разом, повністю інтеґрувавши Західні Балкани» до ЄУ, яка без них не є повною.

 

Нагадаємо, що лише кілька днів тому влада Північної Македонії погодилася внести до конституції країни поправку, щоби зняти заперечення Болгарії проти її членства в ЄУ. Наприкінці червня парламент Болгарії схвалив початок переговорів Євроунії та Північної Македонії, знявши тим самим блокаду, яку запровадив уряд у Софії у 2020 році, одночасно блокувавши і перемовини щодо вступу Албанії до ЄУ.

 

Рішення Софії містить низку умов. Зокрема, захист прав болгарської меншини у Північній Македонії шляхом конституційних поправок, а також зобов'язання Скоп'є підтримувати добросусідські відносини з Болгарією. Цей компроміс було запропоновано Францією, яка нині головує у ЄУ.

19.07.2022

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