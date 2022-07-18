Азербайджан наростить вдвічі постачання газу до ЄУ.

Це передбачено меморандумом про взаєморозуміння, підписаним керівництвом Єврокомісії та президентом Азербайджану.

У понеділок, 18 липня, Європейська Унія підписала з Азербайджаном меморандум про взаєморозуміння, який передбачає збільшення імпорту азербайджанського природного газу до 20 мільярдів кубометрів на рік до 2027 року. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend. Підписання відбулося під час візиту до Баку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та єврокомісарки з енергетики Кадрі Сімсон, які провели перемовини з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

«Цим новим меморандумом про взаєморозуміння ми відкриваємо сьогодні новий розділ у нашій енергетичній співпраці з Азербайджаном, ключовим партнером у наших зусиллях щодо відмови від російського викопного палива. Ми зобов'язуємося розширити Південний газовий коридор, щоб подвоїти постачання газу з Азербайджану до ЄУ. Це допоможе компенсувати скорочення постачань російського газу та зробить значний внесок у залагодження безпеки енергопостачання Європи», – заявила Урсула фон дер Ляйєн.

«Започатковані Азербайджаном і підтримані Європейською Унією енергетичні проєкти повністю змінюють енергетичну мапу Європи. Ми вже бачимо користь цієї співпраці. Питання енергетичної безпеки сьогодні є важливими, як ніколи. Довгострокова, прогнозована та дуже надійна співпраця між Азербайджаном та Європейською Унією, звісно, є великим досягненням», – зазначив Алієв.

Зустріч у Баку відбулася в рамках пошуку для Євроунії альтернативних постачальників енергоносіїв, аби звільнитися від енергетичної залежності від Росії, яка розв’язала аґресивну війну проти України. Реалізація згаданого меморандуму і нарощення потужностей Південного газового коридору дозволить наростити вдвічі імпорт азербайджанського газу до країн ЄУ до 20 мільярдів кубометрів на рік. Хоча Азербайджан уже сьогодні збільшує постачання природного газу до ЄУ з 8,1 млрд кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 млрд кубометрів у 2022 році.