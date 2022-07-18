Україноцентричний всесвіт

Коли навіть ВООЗ звернула увагу на Україну і рекомендувала нам відновити масковий режим, то можна стверджувати, що все зараз обертається довкола України – і глобальна геополітика, і можливий голод в Мозамбіку, і комета Гейла-Боппа.

Відсторонення тижня

За дивним збігом обставин дуже резонансні події в нашій країні стаються на вихідні. Цієї неділі трапилося те, що обговорюватиметься політично активними пенсіонерами на лавочках в сквериках ще довго і зі смакуванням деталей. Іван Баканов та Ірина Венедіктова перестали бути повноцінними головою СБУ і Генеральним прокурором відповідно згідно указу президента Зеленського.

Чиновників з силового блоку голова держави не звільнив з займаних посад, бо для цього потрібна участь Верховної Ради, а відсторонив. Проте поки Володимир Олександрович знайде спільну мову з парламентарями (пошук триватиме недовго) процес обросте достатньою кількістю конспірологічних версій. Вже зараз активізувалися пересуди про те, що Баканова звільняти треба було давно і не з формулюванням «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу таких наслідків», а за державну зраду.

Поки що недовідставленим шефу Служби і Генпрокурорці президент закидає 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників правоохоронних органів, зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України. З цього Зеленський зробив висновок: "Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України".

Пікантності ситуації додає факт появи в телеефірі після одкровень президента радника його Офісу Андрія Смирнова, який ще більше заплутав ситуацію фразою "Мова про звільнення цих двох посадових осіб поки що не йде. Мова йде про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а голову Служби безпеки тимчасово усунено від виконання обов'язків".

Тепер у всіх зацікавлених широке поле для роздумів – чи то Зеленський знайшов офірних цапів, чи пожертвував дитячою дружбою з Бакановим, щоб вичистити владні авгієві стайні, чи сталося щось про що прості смертні можливо взнають через багато років.

Підозри тижня

Мобілізація хмар над головою керівника Офісу президента Андрія Єрмака почалася за океаном. Конгресвумен Вікторія Спартц (дівоче прізвище Кульгейко) заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку. 11 липня на власному сайті американка українського походження написала:

«Замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з із без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, коли запевнив українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно».

Уродженка міста Носівка, що на Чернігівщині, а тепер член Палати представників США від 5-го округу штату Індіана має претензії до Єрмака в контексті його переговорів з РФ перед повномасштабним вторгненням росіян в Україну, його незрозумілі контакти з тамтешнім «сірим кардиналом» Дмітрієм Козаком, ігнорування попереджень західних партнерів про можливість війни, розмінування шляхів на півдні України, що дало можливість агресору окупувати Херсон і Маріуполь. Крім того Єрмаку закидається його участь у призначенні на посаду голови комітету по розвідці при президенті України підозрюваного у роботі на РФ Руслана Демченка, збереження на посаді заступника голови ОП підозрюваного у корупції Олега Татарова і епопея зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою, керівника якій не можуть знайти нібито через каверзи вітчизняного «сірого кардинала» і, звичайно, вагнергейт.

Неспростовних доказів винуватості Єрмака пані Спартц не навела, а захисники голови ОП почали захищати його розганяючи широкий спектр тем – від «чого це якась американка лізе до внутрішньоукраїнських справ» і аж до «Спартц – «рука Кремля» і своїми заявами хоче посварити владу в Києві».

Головний акцент у наріканнях Спартц на Єрмака робився на можливості перепродажу Україною зброї з Заходу, що буцімто робиться під патронатом голови ОП. Саме на цьому пункті побудував свій захист Андрій Борисович і заявив:

«Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів. Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим».

Поки що конфлікт притих, але всі охочі до продовження скандалу, можуть зачекати візиту конгресвумен на історичну батьківщину, де вона буває часто, і конкретизувати ситуацію у безпосереднього креатора історії. Від Єрмака, крім «проросійських наративів» взнати навряд чи щось вдасться.

Зерно тижня

Звинувачення Спартц пожвавили життєдіяльність Єрмака і він почав говорити про видобуток нафти в Саудівській Аравії, цитувати Єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса щодо замороження російських активів, а особливу увагу приділив експорту української пшениці, яка має врятувати від голоду земну кулю. Ця тема, як казав колись ще один «сірий кардинал», важлива і актуальна, бо в Стамбулі закінчилися чотиристоронні переговори щодо вирішення відповідної проблеми. На цих перемовинах представники України, Туреччини, РФ і ООН узгоджували основні питання відновлення українського експорту Чорним морем і дійшли висновку, що зерно може відправлятися з трьох українських портів у супроводі конвоїв після припинення вогню. Росіяни побоювалися, що порожні судна, які будуть прибувати в наші порти, будуть не порожніми, а заповнені західною зброєю. Турки росіян заспокоїли, що їх флот ретельно інспектуватиме всі плавзасоби, аби окупанти не переймалися.

Проте, вже завтра чи навіть післязавтра український експорт не відновиться. "Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, повʼязані з логістикою та безпекою. Вчора (13 липня – ред.) делегації і переговорні команди значною мірою ці питання зняли. Тепер це все треба покласти на папір", - попередив занадто оптимістично налаштованих мешканців Ефіопії і Шрі-Ланки прем’єр Шмигаль.

Неолігарх тижня

Можливо, для когось це стане прикрою новиною, але мусимо констатувати – Рінат Ахметов більше не знаходиться в статусі олігарха. Такий діагноз власникові інвестиційної компанії SCM поставив міністр юстиції Денис Малюська. За словами цього служителя Феміди, Рінат Леонідович перестав бути олігархом після того як його бізнес-партнер Вадим Новінський склав повноваження народного депутата, а SCM вийшла з медіа-бізнесу. Малюська каже, що таким чином Ахметов здійснив вихід одразу з-під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів – Новінський з мандатом давав би власнику ФК «Шахтар» можливість впливати на політичні перипетії, Новінський без мандата не дасть. По-друге, відмова від ліцензій на телерадіотрансляції "Медіа Групи Україна" позбавляє Ахметова впливу на медіасферу.

Висновок міністр юстиції зробив дещо несподіваний: «Він (Рінат Ахметов, - ред.) ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява (вихід SCM з медіабізнесу) - це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти». Чому закон має бути небезпечним знає тільки Малюська.

Ахметов назвав своє рішення вимушеним, а щоб журналісти, редактори, ведучі і телеоператори не впали у відчай інвесткомпанія SCM, у зв'язку з вимушеним виходом з медіа-бізнесу, надасть кожному члену колективу вихідну допомогу. В компанії повідомили: "За особистою ініціативою акціонера кожен співробітник "Медіа Групи Україна" отримає вихідну допомогу в розмірі від 3 до 12 місячних окладів, залежно від кількості років спільної роботи. Це кратно більше, ніж передбачено чинним законодавством (за законом, при звільненні повинен бути виплачений один місячний оклад). Розмір вихідної допомоги трудовому колективу безпрецедентний для українського медіа-ринку". Всього у Ахметова було 10 супутникових і ефірних каналів, інтернет-ресурс «Сьогодні» , а також сайт і друкований журнал Vogue та онлайн-кінотеатр Oll.tv і супутникова платформа Xtra TV. Розмови про те, що медіа-ресурс вже неолігарх Ахметов перебазує в Польщу чи Прибалтику (такий хід не матиме наслідком переслідування згідно «небезпечному закону») і продовжить «бавитися в телевізор» ведуться, в Варшаві ФК «Шахтар» проводитиме домашні матчі в євротурнірах. Цікаво буде почути, як говоритиме польською Влащенко чи Кісільов.