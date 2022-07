У Франківську пластичні хірурги зі США безоплатно оперуватимуть постраждалих на війні.

В Івано-Франківській обласній лікарні стартує ініціатива з надання медичної допомоги постраждалим внаслідок війни. Команда американських лицевих пластичних хірургів оперуватиме пацієнтів з травмами голови, обличчя та шиї.

Реконструктивні операції лікарі зі США робитимуть разом з фахівцями Івано-Франківської ОКЛ. Від обласної клінічної лікарні проєкт координує отоларинголог Наталія Комашко, повідомляє пресслужба лікарні.

Гуманітарна програма створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery (The Educational and Research Foundation) та організаціями Razom for Ukraine та INgenius. Реалізує ініціативу медична місія Fасе to face Ukrainian Medical Mission.

Якщо ви знаєте постраждалих, яким необхідна така допомога, надсилайте контактні дані в Telegram/Viber за номером: +380974662059.