145-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:22 Слідчі Служби безпеки України встановили, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року. Про це свідчать документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих районів Харківської області.

На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені 53 роки тому.

14:51 Колишній командувач сил НАТО в Європі (2009-2013) адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс вважає, що війна в Україні виллється в «заморожений конфлікт», як це було з Корейською війною: "Я бачу, що справа йде до завершення Корейської війни, тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривалої ворожості, свого роду замороженого конфлікту. Чекайте на це протягом чотирьох-шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше цього терміну"

14:05 Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили новий транш військової допомоги Україні сумою 500 мільйонів євро, повідомив голова Євроради Шарль Мішель. Загальний обсяг допомоги ЄС в постачанні української армії зброї та спорядження, сягнув 2,5 мільярда євро.

13:44 За даними «Левада-центру», у травні відповідальність за війну брали на себе приблизно 11% росіян, що вибрали варіант «безумовно, несу»; якщо додати опцію «несу певною мірою», то докори сумління притаманні 28–36% російського населення.

12:58 В районі селища Райського біля Нової Каховки (за 50 км від лінії фронту) зранку чути вибухи, горять і детонують боєприпаси ворога, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

12:38 Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав народного депутата Олексія Ковальова, підозрюваного у держзраді, з посади голови підкомітету з питань акцизного податку, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

12:09 Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України першого заступника Баканова Василя Малюка. Напередодні президент усунув з посади голову СБУ Івана Баканова.

Заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов в ефірі національного телемарафону пояснив, що генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування, щоб унеможливити їхній потенційний вплив на нього. За результатами розслідування президент ухвалить рішення про внесення до парламенту подання про надання згоди про звільнення генпрокурора та голови СБУ, оскільки звільняти з посади цих осіб можна тільки за згоди парламенту.

10:34 Польські митні та ветеринарні служби з 25 липня припиняють вимагати довідки про стан здоров'я домашніх тварин, яких ввозять з України, та документ про результати тестів на сказ, проведений методом титрування.

Для ввезення з України до Польщі домашніх тварин (котів, собак та тхорів) необхідно буде, щоб тварина мала:

– мікрочіпа ідентифікації;

–діючу вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочіпування;

–дійсний паспорт європейського зразка, який видають ветеринарні установи Держпродспоживслужби.

У разі подальшого переміщення до країни, де таке випробування необхідно, власник домашньої тварини може провести тестування в Польщі. Витрати на дослідження та інші необхідні ветеринарні процедури нетисме власник тварини.

10:14 Санкції проти Росії працюють, запевнив Верховний представник ЄС із міжнародних справ та безпеки Жозеп Боррель в своєму блозі, треба набратися терпіння:

Тепер, коли війна затягується, а ціни на енергоносії зростають, люди в Європі та інших країнах задаються питанням, чи ці санкції працюють і/або чи не надто великі їхні побічні ефекти. Ми не применшуємо різних проблем, які можуть виникнути, зокрема спроби обійти обмежувальні заходи, але санкції залишаються важливим політичним інструментом.

Зниження структурної енергетичної залежності ЄС від Росії має велике значення, тому що ця залежність перешкоджала виробленню сильної європейської політики в умовах агресивних дій Москви.

Така швидка "детоксикація" від російських енергоносіїв спричиняє значні витрати для низки країн і секторів, з якими нам доведеться зіткнутися. Однак це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист наших демократій та міжнародного права.

Росія спробує замістити імпорт вітчизняної продукції. Це було зроблено, і не без успіху, у сільськогосподарському секторі після запровадження санкцій у 2014 році. Однак у разі високотехнологічної продукції досягти імпортозаміщення значно складніше.

Європа має виявити стратегічне терпіння. Війна буде довгою, випробування на міцність триватиме. В нас немає іншого вибору. Дозволити Росії виграти – це дозволити їй зруйнувати наші демократії та саму основу міжнародного світопорядку, заснованого на правилах.

09:45 Вночі близько третьої години Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:40 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія використовувала приватну військову компанію «Вагнера» для посилення сил на передовій, а також для заповнення нестачі особового складу та втрат. Група «Вагнера» майже напевно відігравала центральну роль у останніх боях, включаючи захоплення Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат.

«Вагнер» знижує стандарти набору, бере на роботу засуджених і осіб, які раніше були в «чорних списках». Новобранці проходять дуже обмежене навчання. Це, найімовірніше, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил.

Глава «вагнерівців» Євгеній Пригожин нещодавно отримав звання героя Російської Федерації за дії «Вагнера» в Луганській області. У час, коли відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, це, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та групою «Вагнера» і, ймовірно, негативно вплине на моральний стан російських військових.

09:29 За минулу добу ворог завдав ракетного удару по Харкову, пошкоджено дві багатоповерхівки, повідомила поліція Харківської області. Росіяни обстрілювали і навколишні міста та міста: Чугуїв, Печеніги, Івашки, Коробочкіно, Малинівку, Елітне, Калинове, зруйновано житлові будинки та господарські споруди. Від обстрілів загинули дві людини, ще двох поранено.

09:04 Російські війська кілька разів за ніч ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко: "Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні. Зруйновано з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць, зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт".

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 38 450 (+150) осіб, танків – 1687 (+3) од., бойових броньованих машин – 3886 (+7) од., артилерійських систем – 849 (+3) од., РСЗВ – 248 (+0) од., засобів ППО – 113 (+3) од., літаків – 220 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2) од., автомобільної техніки – 2753 (+7) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 70 (+2) од., крилатих ракет – 166 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

49,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

22,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

45,9% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,5% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

22,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:53 Росіяни завдали удари по Краматорську в районі промзони, повідомив міський голова Олександр Гончаренко. За попередньою інформацією, били з РСЗВ.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках без змін. На Сіверському напрямку ворог періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного. На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного. На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших. Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили. На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли. Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку. На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжили поступове повернення з оперативної паузи і не здобули жодних підтверджених територіальних захоплень 17 липня.

• Російські війська продовжували обмежені наземні наступи біля Сіверська, Бахмута та Донецька й обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру на всьому Донбасі.

• Російські війська зосередилися на обороні на північ від Харкова та вздовж південного напрямку.

• Можливо, Кремль створює довгострокові умови для формування сил в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати все жорсткіший контроль суспільства на окупованих територіях.